Belén Esteban desmiente que la hayan echado de ‘Sálvame’: “He estado de vacaciones”

El programa Sálvame no ha contado con Belén Esteban en las dos últimas semanas, y eso provocó ciertos rumores que apuntaban a la salida de la colaboradora del programa. Sin embargo, Belén ha decidido desmentir todas esas informaciones a través de sus redes sociales para aclarar que, sencillamente, se estaba tomando unos días de descanso con su familia.

“Mucha gente preguntando dónde estaba, hasta decían que me habían echado de Sálvame... pues no, he estado con toda mi familia de vacaciones. Doce días disfrutando de los míos. Estos días os iré contando”, ha escrito la antaño conocida como Princesa del Pueblo en Instagram. Una publicación en la que aparece de visita al parque temático Pacific Park, ubicado en Santa Mónica, California, en Estados Unidos.

Según ha compartido Belén, también habría estado en un festival de reguetón donde ha visto a Karol G o Becky G, y donde dio todo, según sus palabras, y disfrutó mucho bailando algunos de los éxitos de estas y otros artistas. Además, Belén ha aprovechado para dar las gracias a sus amigos, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, que le hayan permitido disfrutar del festival.

Hay que destacar que los rumores de la salida de Belén Esteban no son los únicos que ha habido en el programa en los últimos tiempos. Jorge Javier Vázquez se tomó también unas largas vacaciones recientemente, y durante las mismas algunos medios de comunicación aprovecharon para publicar que habría sido despedido.

El pasado martes 17 de enero Jorge volvía a ponerse al frente de Sálvame y aprovechó la situación para cargar contra los medios que escribieron su salida y no rectificaron después. “Pero vamos a ver, Belén. Toda España pendiente de mi despido y no me has enviado un mensaje para ver cómo estaba”, le dijo Vázquez precisamente a Belén Esteban. Ella le respondía que sabía que estaba de vacaciones en México, y él decía, de broma, que necesitaba un mensaje de apoyo. Y luego añadió: “Escucha, tú no te creas que los mismos medios que publicaban lo de mi despido hoy han rectificado. ¡Ni uno solo!”, sentenciaba.

