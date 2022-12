Marta López Álamo, novia de Kiko Matamoros, posible concursante de ‘Supervivientes 2023’

Este 2022, Kiko Matamoros se convirtió en uno de los grandes fichajes de Supervivientes, el reality estrella de Telecinco. Como defensora en plató contó con su novia Marta López Álamo, quien llegó incluso a visitarle en Honduras y darle una sorpresa que acabó en ‘boda’. Y ahora, puede que sea Kiko quien vaya a defender a Marta, pues según se reveló en Sábado Deluxe, la joven es una posible concursante de la nueva temporada que ya prepara Telecinco.

En este programa, Makoke, ex de Matamoros, se sometió a la prueba del polígrafo, y le preguntaron si Kiko Matamoros la vetó para ir a Supervivientes, pues al parecer Telecinco tenía ganas de reunir a los que un día fueron pareja en Honduras. “Obvio, lo dijo él mismo”, respondió entonces la malagueña, que añadió: “Creo que este año va por el mismo camino. Soy persona non grata. Este año también hay veto”. Entonces Kiko Hernández confirmó las palabras de la invitada: “Hay veto”, afirmaba, “porque va Marta”.

Fue una sorpresa para todos los presentes que se anunciase de esta manera el fichaje de Marta López Álamo como concursante de Supervivientes 2023. El público exclamó su sorpresa, y Jorge Javier Vázquez, el presentador del Deluxe y de Supervivientes, aseguraba no tener esa información. “He metido la pata. ¿Veis por qué no me podéis traer al Deluxe?”, bromeó entonces Kiko Hernández. El polígrafo de Conchita dijo que Makoke decía la verdad sobre el veto de Matamoros. “Tiene esa suerte de poder vetar”, añadió resignada la colaboradora de Fiesta.

[Lara Álvarez abandona 'Supervivientes' después de ocho años: Telecinco anuncia a su sustituta]

Kiko Hernández, también posible concursante

El propio Kiko Hernández está también en la quiniela de posibles concursantes del reality para el año próximo. Una tarde, en Sálvame, estaba contando que a su amigo Fran Antón le estaban tentando para participar en el reality, y poco después, anunciaba él mismo que le había llegado una propuesta oficial de la productora para viajar hasta Honduras y saltar del famoso helicóptero.

Pocos meses antes, en julio, Kiko ya abrió la puerta a Supervivientes durante una tarde en la que trabajaba en Sálvame. “¿Tú crees que el año que viene podría ir yo?”, le preguntó a Matamoros. “Deberías ir, es más, te voy a decir algo, la productora está muy interesada en que vayas el año que viene. Te juro que me lo han dicho, que serías la preferencia absoluta para completar el casting”, le respondía su compañero. Entonces Hernández aseguró que iría a Supervivientes en su siguiente temporada. Algo que resultaba muy novedoso, pues desde su participación en la tercera edición de Gran Hermano no se le ha vuelto a ver en un concurso de convivencia tan extenso.

