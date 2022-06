Marta López, la defensora que lastra el concurso de Kiko Matamoros en 'Supervivientes'

Kiko Matamoros está logrando ser uno de los grandes protagonistas de Supervivientes 2022. Pese a sus limitaciones físicas y a las acusaciones de no colaborar en las tareas de la convivencia en la isla, el colaborador de Sálvame sabe dar juego televisivo en cada gala y estar implicado, de una forma u otra, en los conflictos del concurso.

Ese buen papel le está facilitando mucho el trabajo a su defensora en plató, Marta López Álamo. La novia del concursante es la encargada de hacer frente a las críticas y de tratar de hacer brillar todavía más el paso de Kiko por Honduras; sin embargo, el rol de la influencer está siendo muy distinto y su actitud está lastrando el concurso de Matamoros.

Este mismo martes, la influencer se mostraba visiblemente molesta por las risas del publicoo y hasta de Carlos Sobera cuando Kiko protagonizaba un cómico momento al tener que ser ayudado por varias personas para poder liberarse de la arena que le impedía levantarse.

"Me ha agobiado, se le ve que se ha agobiado él, no me gusta ver a nadie pasarlo mal y creo que a la gente tampoco le debería gustar ver a la gente pasarlo mal con tanta risa...", espetó la joven, que recibió un zasca por parte de Oriana Marzoli: "Marta, no creo que nadie lo haya hecho por burlarse de él. Es una situación cómica, que sinceramente si se ríe todo el mundo no es porque sea algo en forma negativa", dijo ganándose el aplauso del público.

Sálvame abordó el asunto este miércoles y varios compañeros de Kiko se mostraron críticos con la defensa que Marta López le está haciendo. Una de las más contundentes ha sido Gema López, que no dudó en decir que "este puesto a Marta le queda grande".

🌴🔥SV2022🔥🌴 El tenso enfrentamiento entre Lydia Lozano y Marta López Álamo: "No imites a Kiko en mi presencia". ‘Gema López también ha criticado duramente a Matamoros: "Igual debería ir de pelotari al País Vasco" pic.twitter.com/A74Lc5gEpg — 🌹Rosa M🌹🫂 RosMu (@RosaMMunoz) June 14, 2022

"Creo que Marta, en el instinto que tiene de proteger está cometiendo errores", añadía la periodista, que asegura que "quienes critican a Kiko, teniendo una defensa como la de Marta, le van a criticar mucho más".

La aludida intervino por teléfono en el programa para dar su punto de vista. Afirma que su enfado en la gala del martes fue porque alguien del público llamó "viejo y asqueroso" a su novio. Además, no quiso hacer autocrítica: "Creo que lo estoy haciendo bastante bien, al público le estoy gustando porque me muestro como soy. No me gusta meterme el conflicto y no me gusta trabajar en televisión, mi papel es defender lo que hace mi novio y no meterme en nada ajeno".

María Patiño, sin embargo, contradijo a la modelo y consideró que "le falta capacidad de reírse" y que "no tiene motivos para estar constantemente cabreada". "Kiko está siendo muy apoyado por el público y por todos los colaboradores, es el primer concursante de Supervivientes que prácticamente no hace nada y casi no oigo críticas", aseveró la colaboradora.

Hasta Adela González, presentadora del programa, se mojó en el asunto para darle un consejo a Marta: "El medio televisivo hay que trabajárselo y hay que dar un poquito más. El amor está muy bien y se nota que estáis muy enamorados, pero hay que trabajar porque de eso también depende el concurso de tu chico", expresó la vasca, arrancando un aplauso del público presente en plató.

Más allá del episodio de este martes, la pareja de Kiko Matamoros acostumbra a mostrarse a la defensiva y notablemente incómoda en sus apariciones televisivas. Pese a que ella misma reconoce que los platós no son su hábitat natural, lo cierto es que muchos otros familiares realizan una excelente defensa a pesar de que no son personajes públicos ni se desenvuelven bien ante las cámaras.

Un buen defensor debe anteponer la imagen de su defendido en el reality a su propio bienestar en el plató. De su buen hacer en plató depende buena parte del devenir del concursante al que representa, aunque evidentemente no todo el mundo tiene la capacidad de ejercer este complicado reto. La elección de los defensores es la primera gran decisión que un participante debe tomar antes de entrar a un reality, y por lo sucedido en estas semanas está claro que Kiko Matamoros, pese a entender perfectamente cómo funciona Supervivientes y estar dando juego en el concurso, se equivocó al escoger a su novia como defensora en plató.

