Cristina Rodríguez sigue sin hablarse con Pelayo Díaz cuatro años después del final de ‘Cámbiame’

Cámbiame fue un programa sobre moda y cambios de imagen que Telecinco emitió entre los años 2015 y 2018, en el que Natala Ferviú, Pelayo Díaz y Cristina Rodríguez formaron el primer trío de mentores. Ellos decidían si querían o no darle un nuevo look a los participantes, y en principio, formaban un gran equipo, tanto que hasta dieron las Campanadas para recibir al cada vez más lejano 2016. Sin embargo, el tiempo hizo que entre ellos surgiesen rencillas, que todavía no han terminado de cicatrizar.

Así lo ha confirmado la propia Cristina Rodríguez, quien ha dado una entrevista al programa Socialité de Telecinco por su nominación al Goya por el vestuario de la película Malnazidos. “No, no tengo relación con Pelayo. No nos hemos vuelto a ver”, explicaba la estilista. El programa entonces quería saber si le saludaría de encontrarse en algún evento. “No lo sé”, fue su respuesta, aclarando que es una “no relación” la que viven, si bien, sí sigue en contacto con otros compañeros de Cámbiame como Natalia Ferviú, su primera presentadora Marta Torné o Juan Avellaneda, quien fue mentor del espacio en su última etapa. “Hay gente con la que tienes encuentros y gente con la que tienes desencuentros. No tengo ni idea si es presidente de Estados Unidos o si le han hecho diseñador de Gucci”, remataba, dejando claro que no tiene interés en saber qué ha sido de Díaz.

Pelayo Díaz y Cristina Rodríguez, en una imagen promocional de 'Cámbiame'

Historia de un desencuentro

Pelayo y Cristina separaron sus caminos después de que ella se posicionase del lado de Natalia Ferviú tras marcharse del programa. A Rodríguez no le pareció nada bien que Pelayo acusara a Natalia de lanzar a sus fans contra Paloma González, también coach del programa, tras su discusión en plató y no estaba dispuesta a callarse nada de nada.

Poco después, Pelayo anunciaba su boda con Andy McDougall, y Rodríguez confirmó entonces que estaban muy distanciados, pero que le deseaba lo mejor. Eso no sirvió para que en siguientes entregas de Cámbiame terminasen por enzarzarse peleas de todo tipo.

En 2020, ya lejos de Cámbiame, Pelayo contó en redes sociales su ahora exmarido y él habían adquirido un perro de raza, un Pomerania al que han puesto el nombre de Vidu. Pelayo recibió muchas críticas por fomentar el comercio de animales en lugar de la adopción. Natalia Ferviú compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que aparecía con una pose ingenua, y preguntaba a sus followers que en qué estaba pensando. Fue entonces cuando Cristina dijo que lo que estaba pensando es “si adoptas un perro que se haya quedado huérfano por haber perdido a su dueño por el Coronavirus”. Natalia, por su parte, le respondió un corazón, lo que fue un inequívoco dardo de ambas hacia Pelayo, con el que, al menos Cristina, todavía no ha acercado posiciones.

