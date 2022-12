Onur Seyit Yaran, Doruk en 'Hermanos': "Estoy en contra de la censura en cualquier arte, pero yo no la he vivido"

Hermanos es la última revelación turca de Antena 3. La serie está triunfando en el prime time de la cadena de Atresmedia, confirmando así el éxito de estas ficciones en España. Uno de sus protagonistas, Onur Seyit Yaran, quien interpreta a Doruk en la serie, ha visitado este país para darse un baño de multitudes y confirmar in situ la gran acogida que su trabajo tiene fuera de las fronteras de Turquía.

El actor ha charlado con BLUPER sobre su viaje a España y sus impresiones: "Me ha recibido una multitud de personas con muchísimo amor, ahora estoy más seguro de que puedo llegar a alcanzar mis sueños", expresa emocionado.

Su trabajo en la ficción ha suscitado el interés por su vida más allá de su papel en Hermanos, donde interpreta a un joven arrogante y frívolo con quien confiesa que llegó a tener bastante en común. "En la vida real soy una persona mucho más mayor, pero cuando era joven, con la edad de Doruk, sí que me parecía un poco a él. Había un toque Doruk en mí, aunque no era el hijo del dueño de un colegio privado, pero sí compartía algunas cosillas de la juventud cuando se tiene esa edad", confiesa.

Onur Seyit Yaran ha visitado España para conocer a varios fans de 'Hermanos'.

Onur no puede ocultar su sorpresa ante el éxito internacional de Hermanos, que es su tercer proyecto de ficción. "Tenía un sueño, una meta de hacer algo a nivel internacional, pero no esperaba este éxito a tan corto plazo, me lo imaginaba más de cara al futuro".

El secreto de ese triunfo a nivel mundial es, para el actor, el hecho de que las series turcas abordan temáticas con las que cualquier espectador se puede identificar. "Los sentimientos humanos son universales. Siempre nos reímos o lloramos en las mismas situaciones o muy parecidas, aunque haya alguna diferencia cultural, pero cuando pones en práctica y plasmas de manera profesional estos sentimientos en tu producción, siempre vas a tener éxito", comenta.

Gracias a esta buena acogida, el actor se siente más cerca de cumplir uno de sus objetivos del futuro: poder trabajar en España. "Me encantaría trabajar con Mario Casas", revela en esta entrevista. Pero, por el momento, descarta marcharse de su país natal: "Tengo pensado seguir trabajando en Turquía y avanzando en el aprendizaje del español. Voy a protagonizar una comedia romántica y, cuando ya tenga un buen nivel de español, volveré a España".

El actor compartió confidencias con un grupo de fans españolas.

El actor también se ha pronunciado sobre uno de los aspectos más controvertidos de las ficciones turcas: la dura censura a la que las producciones de ese país se ven sometidas por parte del gobierno turco. Sin embargo, Seyit Yaran niega que él haya sufrido esa censura: "Yo, personalmente, no lo he vivido, no he tenido que enfrentarme a ningún tipo de censura. Y por supuesto que estoy en contra de que haya censura en cualquier tipo de arte", asevera.

Cuando este medio le recalca la importancia de que las grandes estrellas internacionales de Turquía se pronuncien en contra de la censura en su país, el actor charla durante unos minutos con su agente y sentencia lo siguiente: "Insisto en que yo no he vivido ningún tipo de censura, cuando la haya sí hay que decir que no. Pero yo durante toda la producción nunca he vivido ningún tipo de presión ni censura".

