Lydia Lozano huye de ‘Sálvame’ tras ver a Jimmy Giménez-Arnau: “Si queréis no me pagáis”

Tal como vaticinábamos en estas páginas, Lydia Lozano se enfrentó a una tarde de lo más complicada en Sálvame este jueves. La periodista había sido señalada un día antes como alguien que frecuenta un club de intercambio en Madrid, y le tocaba defenderse. En su línea habitual, Lydia estuvo con los sentimientos a flor de piel y terminó llorando en varias ocasiones, a pesar de que tenía el firme propósito de no derramar más lágrimas.

En un momento dado de la tarde, Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame en la entrega de este 9 de febrero, daba paso a un misterioso invitado que conocería muchos secretos de Lydia y de su marido, Charly. Se trataba de Jimmy Giménez-Arnau, y eso hizo a Lydia poner pies en polvorosa. No estaba de acuerdo en que Jimmy hablase de su esposo, huyó del plató, cogió sus cosas y se iba dirección hacia la calle. Se justificaba diciendo que no todo vale y que hay veces en las que hay que saber decir no. “Si queréis, hoy no me pagáis”, le decía a dirección.

Jimmy conoce bien al marido de Lydia, y ya habría hablado de él en el pasado, y por esa misma razón Lozano quería protegerlo. “Se hizo dos programas y yo me quedé en mi casa ¿Ahora viene a hablar de Charly y de mí? ¡Yo me voy!”, exclamaba la colaboradora que ha popularizado el baile chuminero.

Jorge Javier Vázquez salía tras la periodista, intentando convencerla de que se quedase en el plató. Lozano solo respondía que no quería que Giménez-Arnau hablase de Charly, ni mal, ni bien.

Durante su salida, Carmen Alcayde quiso limar asperezas con la protagonista de la tarde, y le entregó una maceta con una planta de naranjas. Le recordó la cantidad de años que hace que se conocen, y le dijo que el naranja es su color y que echase tierra sobre lo sucedido, pues Carmen fue quien dio el nombre de Lydia como clienta de locales de intercambio. Muy seria, Lydia le dio dos besos y siguió camino hacia la calle. Poco antes, Lozano le había reprochado cómo ella había ayudado y defendido a Carmen cuando se dieron informaciones sobre su marido. Finalmente, Lydia acababa entrando al plató, una vez se calmaron las aguas.

Archivado en Lydia Lozano, Sálvame, Telecinco, Televisión

