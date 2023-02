10 pequeños grandes éxitos de La 2 que se pierden entre los titulares de audiencias

Que La 2 es un oasis entre la oferta televisiva actual, es de sobra conocido. En su programación podemos encontrar una interesante amalgama de programas, documentales y películas que, posiblemente, no tendrían cabida en ninguna otra televisión. Más que nada porque para La 2 prima antes su posición de servicio público que la audiencia.

Se trata de espacios que en las generalistas posiblemente no funcionarían. Pero donde aquí encuentran ese hueco imprescindible para una reducida audiencia que busca un contenido totalmente diferente al que ofrece La 1 y, por supuesto, Telecinco, Antena 3, Cuatro y laSexta.

Pero, ojo, no por ser La 2 una cadena menor no puede presumir de éxitos. Porque tenerlos, los tiene. Son programas que, pese a no acaparar los principales titulares de las audiencias, se encuentran por encima a la media de la cadena (a unas décimas del 3% de share) y que, en ocasiones, llegan a superarla con creces.

Pequeños grandes éxitos donde La 2 puede llegar a sacar la cabeza entre su competencia, que es más bien la oferta de las cadenas de la TDT que las cuatro grandes cadenas.

'Saber y ganar'

26 años en antena de manera ininterrumpida han situado a Saber y ganar como todo un clásico de nuestra televisión. Un concurso histórico y uno de los más emblemáticos de la historia de la televisión pública.

Presentado por Jordi Hurtado es, a diario, el programa más visto de La 2 con una audiencia media del 7%, más del doble que la media de la cadena. Un concurso que, además, se ha asentado con una enorme fidelidad en la franja horaria más complicada, la sobremesa. Y llegando a situarse en ocasiones como el tercer programa más visto de su franja, solo por detrás de Telecinco y Antena 3.

'El día del señor'

La retransmisión de la misa los domingos por la mañana llega incluso a lucha por liderar su franja, superando a La 1 y compitiendo con las dos principales cadenas privadas. Con audiencias de entre el 9% y el 10%, la misa es todo un éxito clásico de La 2. Una cadena que, también, se ha abierto a otras religiones con programas concretos, aunque no con la misma suerte.

'Grandes Documentales'

Tras Saber y ganar, las tardes de La 2 tienen otro pequeño gran éxito y también otro clásico, los Grandes Documentales, que normalmente están basados en el mundo animal. Con una audiencia media del 4%, se sitúan a más de un punto por encima de la media. Una apuesta que se dobla los fines de semana con Los documentales de La 2, que también consiguen una audiencia similar.

'Mañanas de cine'

La 2 supera a Cuatro por las mañanas con Mañanas de cine. Una apuesta por títulos de cine clásico que generalmente consiguen una audiencia fiel del 3% de share. Películas, algunas en blanco y negro, que solo tienen cabida en esta cadena.

'Agrosfera'

En las mañanas del fin de semana se emite uno de los aciertos de La 2. En Agrosfera encontramos toda la actualidad del mundo agrario y rural y, a tenor de los datos, cumple con creces su función de servicio público. Su share medio roza el 4%, todo un logro.

'Imprescindibles'

Los domingos por la noche, Imprescindibles consigue ganarle la partida a la mayoría de ofertas de la TDT gracias a unas audiencias que oscilan entre el 3% y el 4% de share. Una serie de documentales sobre los personajes más destacados de la cultura española contemporánea.

'Versión española'

Dirigido por Félix Piñuela y, presentado por la actriz Cayetana Guillén Cuervo, es otro de los iconos de La 2, un clásico en antena desde hace ya dos décadas. Versión Española promueve el cine español con cintas posteriores al año 2000 y un coloquio con sus protagonistas y parte del equipo. El programa ha conseguido fidelizar cada domingo por la noche a una media del 4% de cuota de pantalla.

'Saber vivir'

Saber vivir es una marca clásica de Televisión Española. Durante años, fue uno de los programas más potentes en las mañanas de La 1, aunque su progresiva pérdida de audiencia hizo peligrar su presencia en la parrilla. La televisión pública decidió darle un lavado de cara y pasarlo a una emisión semanal en la mañana de los domingos por La 2, y un 4% de share han confirmado esta decisión como acertada.

'Días de cine clásico'

¡Qué sería del cine clásico sin La 2! Que posiblemente no podríamos disfrutarlo en abierto en ninguna cadena. Su apuesta los lunes por la noche se mueve entre el 3% y el 4% de audiencia, aunque hay cintas -y sobre todo en verano donde la competencia es menor- que llegan a sorprender al dispararse en cuotas aún más competitivas.

'La noche temática' y 'Documentos TV'

Posiblemente ofrecen los mejores reportajes de la televisión. Tanto La noche temática como Documentos TV también son dos marcas clásicas de La 2 y la viva imagen de la calidad periodística en televisión, tanto con reportajes propios como comprados a otras televisiones del mundo. Los sábados noche son capaces de alcanzar el 4% de audiencia, no tan lejos de la laSexta Xplica.

¡Larga vida a La 2!

