Jorge Javier Vázquez recuerda lo que no le perdonó Sánchez Dragó en su visita a ‘Sálvame’

La muerte de Fernando Sánchez Dragó fue cubierta este lunes por todo tipo de programas, incluido Sálvame. Y el formato estrella de La Fábrica de la Tele también quiso informar sobre la salida de su féretro este martes en una conexión en directo, que corrió a cargo del reportero Raúl Triguero. Sin embargo, unos problemas en la comunicación y en la cobertura impidieron que los espectadores pudiesen ver y oír sus imágenes con claridad.

Desde el plató retomaron el tema e intentaron quitar hierro a los problemas técnicos. Y así, Terelu Campos, que ejercía de copresentadora con Jorge Javier Vázquez, quiso recordar cómo el fallecido literato pasó por ese mismo programa, Sálvame, en el año 2011 y hablaron de la muerte.

Antes de dar paso al vídeo de aquel encuentro en cuestión, Jorge Javier pidió la palabra, y explicó que hubo algo que le llamó mucho la atención de su charla con el escritor y periodista. “Le pedí perdón porque le dedicamos poco tiempo y me dijo ‘no te perdono’”, rememoraba con humor.

Entonces los espectadores volvieron a ver cómo Vázquez le preguntó el 18 de octubre de aquel ya lejano 2011 cómo le gustaría que acabase el libro de su vida. “He cumplido 75 años y ya es hora de que vaya pensando en mi epitafio”, decía el invitado, que nos dejaba este lunes tras haber alcanzado los 86. Jorge le decía entonces que era joven, porque “los hijos que tenemos padres de tu edad nos gusta pensar que son jóvenes”. Para Dragó, el epitafio perfecto sería “escritor y viajero, que son las dos únicas cosas que soy”. Y añadió que le gustaría también una frase de Miguel de Cervantes, “fuese y no hubo nada”. “Espero que tras la muerte la vida siga, pero ya no estaré aquí”, añadía Dragó en aquel encuentro.

A la vuelta en el plató, Jorge Javier Vázquez reconoció que “me pasa una cosa con Sánchez Dragó, y es que tengo sentimientos muy encontrados”. Terelu Campos le preguntó entonces si era por sus “pronunciaciones” más recientes o si era algo de siempre. “Hubo una época de Dragó con programas muy brillantes, programas de libros impresionantes y muy bien hechos, pero la última etapa de Dragó...”, dejaba caer el de Badalona. “En los últimos años me han desconcertado para mal prefiero mantenerme (al margen)”, finalizaba el presentador.

