David Bustamante admite su miedo al mar en ‘El Hormiguero’: “La película ‘Tiburón’ hizo mucho daño”

Este martes fue a divertirse a El Hormiguero el cantante David Bustamante. Fue a promocionar la segunda temporada del musical Ghost, que en breve regresa a Madrid, una ciudad “que les ha tratado de maravilla”, con el teatro siempre lleno. Pablo Motos explicó que en Ghost ha estado en Valencia durante Fallas, fecha en la que se hace mucho ruido por los petardos y cohetes. “Las cinco semanas anteriores no eran fallas, y nunca las había vivido tan de cerca”, narraba entre risas Bustamante, quien explicó cómo un día se despertó sobresaltado por los gritos y el ruido.

Eso provocó que pidiese un cambio de hotel, pero la ciudad se acordona por fallas, por lo que tenía que cruzar dos kilómetros entre la multitud, y enfrentándose a tradiciones como que los niños le tiren petardos a los pies. “Ahora son chiquititos, en mi época eran gordos”, bromeó Pablo Motos. Para llegar hasta el teatro, Bustamante se veía entonces obligado a recorrer a pie la ciudad durante las procesiones, disimulando su identidad con mascarilla, gorra y gafas de sol. A pesar de este disfraz, admite que hay gente que le reconoce, como una mujer de Sevilla que en Semana Santa le identificó “por las patillas”.

Al hablar más sobre Ghost, Pablo Motos quiso saber cómo se apaña en la famosa escena en la que la pareja protagonista realiza un jarrón de barro. “Me salen ceniceros”, dijo Bustamante divertido. “La figura está hecha, lo que hacemos es humedecerla, yo tengo que hacer muchas cosas y lo que puede salir ahí…”, continuó diciendo de broma. Por otro lado, narró cómo al ser cantante está acostumbrado a interactuar con el público, pero que en teatro las cosas van de forma diferente y que hay quien no lo entiende. Así, narró cómo en Zaragoza una mujer llamada Encarna se agarró a su brazo durante el inicio del segundo acto, y no paraba de repetir su nombre. “Te quiero pedir perdón, Encarna, la directora no me deja mirar a nadie. Casi se queda con mi brazo”, sentenció el cántabro.

[Bustamante habla de su mayor temor sexual 20 años después de 'OT': "No se bajan dos tonos"]

En la actualidad, David está preparando material nuevo. “Estamos con todo el nuevo disco ya compuesto, y dentro de poco entraremos a grabar y sacaré música nueva, que tengo muchas ganas”, admitía. Y también lanzará un nuevo perfume al mercado.

En un cambio de tercio, Pablo Motos le preguntó por sus fobias. “Te da miedo el mar…”, introducía. “Mucho”, admitía el tercer clasificado de Operación Triunfo 1. “La oscuridad me provoca terror, el mar cuando está oscuro, la profundidad, cuando no veo el fondo. Tengo una casa encima del mar y disfruto, y más si estoy encima de una tabla, si me caigo no me da tiempo ni a mojarme”, aseguraba con humor. “¿Qué piensas que va a pasar?”, quería saber Pablo Motos. “La película de Tiburón hizo mucho daño, me caigo y oigo chan chan”, decía, tarareando la banda sonora del largometraje de Steven Spielberg. “Cuando he perdido la tabla he tenido hasta pesadillas”, admitía, y reconocía que también lo pasa mal cuando su hija se cae de la tabla.

Sigue los temas que te interesan