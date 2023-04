Antonia Dell'Atte evita hablar en 'Sálvame' sobre Ana Obregón: "Explota la Tercera Guerra Mundial"

Uno de los puntos refrescantes de Sálvame es cuando irrumpe en el plató Josep Ferré con una de sus imitaciones. Míticos son ya los momentos en los que el humorista aparece frente a las cámaras, convertido en colaboradores del programa como María Patiño, Lydia Lozano o Belén Esteban. En esta ocasión, el imitador se ha mimetizado en la mismísima Antonia Dell'Atte, la cual no ha dudado en llamar al magacín para felicitarle.

Con el tema de la maternidad subrogada de Ana Obregón convertido en uno de los debates centrales de la opinión pública, el programa de La Fábrica de la Tele ha querido tirar de humor. Para ello, ha querido 'sentar a Antonia Dell'Atte' en el plató. El cómico apareció completamente mimetizado en la ex de Alessandro Lequio. El humorista supo imitar el característico acento italiano de la exmodelo, además de mostrar los tics de su carácter.

Esta imitación no pasó desapercibida por la italiana, quien no dudó en entrar en directo, enviándole primero un mensaje de audio a Mayte Ametlla. "A pesar de que ella está en Italia, ha querido dejar constancia de su opinión", dijo la colaboradora, provocando máxima expectación en el plató, dado lo inesperado de la reacción.

"Me encanta la ironía, yo soy así: ironía. Me encanta, Mayte. ¿Lo puedes poner? Creo que es la mejor imitación de este humorista. Gracias", expresó, mostrando que estaba encantada con la imitación. Por supuesto, el programa no dudó en querer ponerse en directo con la ex de Lequio. La italiana aceptó encantada: "Quiero dar la enhorabuena, eres grande y grande", dijo para volver a felicitar al humorista.

Evidentemente, tener a Dell'Atte en directo era una oportunidad que Jorge Javier Vázquez no iba a desaprovechar para preguntarle sobre Ana Obregón. La italiana volvió a saber torear la pregunta, eso sí, con una pullita para la bióloga. "Madrid no es pequeña para encontrarse a personas patéticas", confesó, con un claro tono sarcástico.

Por supuesto, el presentador quiso hablar sobre las palabras de Clemente Lequio. Dell'Atte volvió a demostrar su elegancia a la hora de contestar con una evasiva. "Para mí, mi hijo es lo primero", dijo, para evitar pronunciarse. Eso sí, lanzó una advertencia: "Se ha construido una mentira durante 30 años. Si me tengo que pronunciar, explota la Tercera Guerra Mundial".

Imagen de una story de Antonia Dell'Atte en Instagram.

La italiana rechazó también acudir al Deluxe, eso sí, volviendo a derrochar carisma. "Por ahora prefiero ser una espectadora, espero que todo esto se calme", compartió. Otro hecho, es que la italiana compartió una imagen de su imitador completamente caracterizado en una de sus stories de Instagram.

Lo cierto es no sorprende que Antonia Dell'Atte haya querido alabar el trabajo de Josep Ferré. Imitador profesional, el actor fue parte del reparto fijo del icónico Homo Zapping, donde se popularizó gracias a sus imitaciones de la italiana. De hecho, la propia Dell'Atte fue invitada a una entrega del programa, encontrándose cara a cara con su álter ego humorístico.

