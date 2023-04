Bárbara Rey recuerda, entre lágrimas, los malos tratos de su madre hacia ella, su hermana y su padre

Las páginas del corazón de este año 2023 se escriben, en su mayoría, con nombre de mujer. Desde que el pasado 15 de enero se estrenase Cristo y Rey, la serie que recoge parte de la apasionante vida de Bárbara Rey (73 años) y Ángel Cristo, la figura de su protagonista femenina ha vuelto a la actualidad informativa sin permitir que su estela se apague en ningún momento.

Ahora, el mismo grupo que emitió la serie, Atresmedia, saca a su parrilla en abierto, en su cadena principal, Antena 3, Una vida Bárbara, una docuserie de la actriz de Totana compuesta por tres capítulos en los que se recorrerán el devenir personal de la vedette desde su infancia hasta la actualidad, contado en primera persona y con testimonios de periodistas, analistas y amigos.

Si bien su emisión está prevista para el próximo miércoles, 12 de abril, a las 22:45 horas, EL ESPAÑOL ha accedido al primer capítulo titulado De María a Bárbara. En él se abordan su niñez, la relación con sus padres y sus hermanos, Salvador y Petri, el día que dejó Murcia para instalarse en Madrid y sus primeros amores.

El episodio comienza con un silencio que se rompe con una pregunta del eterno Jesús Quintero: "Bárbara, ¿tú buscas el escándalo o el escándalo te busca a ti?". La artista, tajante, afirma, tras sacar un cigarrillo de su pitillera de piel: "El escándalo me busca a mí. Mi vida ha sido, como la canción de Raphael: un escándalo".

Pero más allá del glitter, las focos, los vestidos de costura, el glamour y la frivolidad del personaje, a lo largo de los 48 minutos que dura el clip, Rey se rompe en varias ocasiones, especialmente cuando recuerda a su padre, Andrés García Valenzuela, su gran debilidad. "Mi padre fue un hombre maltratado por mi madre. Nunca pensé que el gritarle, el insultarle o el faltarle al respeto fuera un maltrato, pero sí... él fue un hombre maltratado. Mi hermana y yo lo fuimos psicológica y físicamente", declara.

"Por su enfermedad, mi madre no se controlaba. Yo me acuerdo menos de los malos tratos míos que los de mi hermana porque para mí, mi hermana es como mi hija pequeñita. Ver pegarle a mi hermana con tan sólo cuatro años...", relata Rey, que no puede contener las lágrimas al viajar, de alguna manera, a aquellos dolorosos momentos de su niñez.

Bárbara Rey en una imagen de archivo. Gtres

"Yo no debía estar en este mundo. Mi madre era un ama de casa extraordinaria: siempre íbamos guapísimos, muy limpios, pero en cambio, ese cariño que necesitas de una madre, que hable contigo y te comprenda, nunca lo tuvimos. Ni un beso, ni nada. Mi madre no quería tenerme", recuerda con aflicción.

"Mi madre me contó que [estando embarazada] hizo todo lo posible para no tenerme: coger mucho peso, bajar las escaleras sentada, meter los pies en agua hirviendo...", supuestos remedios caseros para provocar un aborto que luego, efectivamente, no llegaban a buen puerto.

En la familia no querían que su niña, María, fuera artista. Mucho menos su madre, Salvadora García, a la que Chelo García Cortés (71), en Una vida Bárbara, llega a calificar de "bruja". "Ella no daba su brazo a torcer, ella quería que estudiara y que hiciera una carrera. Yo hice hasta el Bachillerato, y al cumplir los 18 años fue mi padre quien me llevó a Madrid", confiesa la vedette, que siempre sintió miedo por las amenazas de su madre de meterla en un convento de monjas de clausura.

Delon, acoso y Juan Carlos I

La 'vedette' Bárbara Rey en una de sus actuaciones. Atresmedia

Durante el resto del capítulo, la protagonista de películas como Me siento extraña habla de un caso concreto de acoso sexual por parte de un importante director y productor cuyo nombre prefiere reservarse. Fue por él por quien dio un paso atrás en la que iba a ser su primera gran película.

"Este hombre abusó de mí. Organizaba cenas y bailes, a donde iba todo el equipo, para meterme mano, apretujarme y hacerme cosas muy desagradables. Cuando esas personas se dedican a acosar a chicas jóvenes que empezamos en el cine... no creo que lo hiciera sólo conmigo. Es una persona muy importante para el mundo del espectáculo. No digo el nombre porque nunca me creerían".

Respecto a sus amores, Rey habla de tres hombres: Nicolás, su primer romance, Alain Delon (87), a quien admiraba desde pequeña y con quien coincidió, por casualidad, en una calle de Madrid y, por supuesto, el rey Juan Carlos (85). Hay que esperar hasta el capítulo dos para conocer cómo fue el origen de su historia, pero lo que ella ha querido dejar claro desde un principio es que no fue Adolfo Suárez quien los presentó: "Una amiga mía, Charo, me dijo que me había llamado el Rey. Le dije 'tú estás tonta' y me dijo que sí, que el Rey me había llamado dos o tres veces".

