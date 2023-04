María Pedraza, ilusionada con el piloto Víctor López tras su ruptura con el actor Álex González

Era una de las parejas más guapas entre los actores jóvenes, pero el amor finalmente no llegó a buen puerto. Tras dos años juntos, María Pedraza (27 años) y Álex González (42) han roto su relación, aunque todo lo han llevado de manera muy discreta y sin hacer declaraciones, como su noviazgo. Los rumores sobre esta separación llevaban circulando algunos meses, pero ahora se confirma a la vez que se publican unas imágenes de la actriz con quien parece ser su nueva pareja.

Durante el tiempo que han estado juntos, el protagonista de El Príncipe y una de las integrantes del elenco de Élite han compartido en alguna ocasión fotos románticas y mensajes de amor en sus redes. Todo parecía ir viento en popa, aunque el hecho de que llegaran por separado a la gala de los Premios Goya, el pasado febrero, hizo que las especulaciones fueran tomando forma.

En aquella cita María Pedraza atendió a la prensa y cuando le preguntaron cómo pensaba celebrar San Valentín dio una respuesta que dejaba claro que las cosas no estaban bien entre ellos. "Enamorada de sí misma, que es un paso muy importante", dijo sobre sus planes para un día tan especial, sin mencionar a su novio.

No se sabe la fecha exacta de la ruptura, pero sí que la actriz tiene una nueva ilusión. Esta vez no se trata de un actor o de alguien relacionado con su mundo, sino un joven piloto de motos llamado Víctor López, que tiene 34 años. Estuvo con él en Gran Premio de Portugal el pasado mes de marzo, aunque entonces nadie reparó en esta relación. Es más, llamó la atención la imagen de María salundado a su exnovio, Marc Márquez (30), pero lo que se escondía en realidad tras esa visita al país vecino aún no había trascendido.

La nueva pareja ha pasado la Semana Santa en Madrid, con un sinfín de planes que demuestran sus gustos comunes. Tal y como informa la revista ¡HOLA!, han estado en un conocido parque temático a las afueras de la capital y también se han escapado al campo para disfrutar de la naturaleza. Por supuesto, las motos también han estado muy presentes.

Pedraza es una apasionada del motociclismo, que ella misma practica. Ya le ha presentado a Víctor a su hermana, Celia, lo que parece indicar que la relación va a muy en serio. Este joven de Majadahonda (Madrid) lleva una larga carrera a sus espaldas y en 2015 se convirtió en campeón de Resistencia de Cataluña y de la Copa de España ESBK Legends, en 2022. Actualmente acaba de fichar por un nuevo equipo británico, el Team ILR, y se prepara para correr en el ManxGP.

