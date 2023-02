El top María Pedraza que añade un punto romántico a los estilismos

Una manera muy sencilla de acertar con un look es elegir ropa de color negro. Se trata de una puesta segura y es que no solo sientan bien a todo el mundo, también es elegante y sofisticada. Además, los looks total black son muy fáciles de combinar y con apenas una prenda extra se puede conseguir un acabado muy diferente, tal y como ha hecho María Pedraza (27 años).

Aprovechando un día libre, la actriz madrileña salió a comer con una amiga a un restaurante italiano. Una cita especial en la que además de pasárselo muy bien, tal y como ha mostrado en sus redes sociales, acaparó todas las miradas gracias a su outfit.

La protagonista de La Casa de Papel eligió dos piezas muy sencillas y seguramente presentes en todos los armarios: un top negro y unos pantalones a juego de aspecto muy cómodo. Si bien podría ser un conjunto que se podría llevar incluso para ir al supermercado, María consiguió darle un giro gracias a una blusa llena de volumen y de un delicado color rosa.

Se trata de un top de la firma Amen Style que destaca por dos características: su color rosa palo y sus volúmenes, que recorren toda la pieza. Confeccionada 100% en seda georgette, esta original torera se cierra al frente mediante unos cordones, creando un favorecedor escote en forma de pico. Sus mangas largas acaban en puños fruncidos con ribetes.

Tras triunfar y ser un best seller, se puede comprar a través de la página web de la marca -no tiene tiendas físicas en España- en dos únicas tallas, 40 y 42, aunque ya quedan pocas unidades. El resto están totalmente agotadas en este momento.

Top de la firma Amen Style.

Su precio es de 530 euros y, para conservarla, se recomiendan una serie de cuidados: lavarla en un ciclo delicado, plancharla a bajas temperaturas sin vapor y no meterla en la secadora.

Una prenda perfecta para añadir un punto romántico y original a los conjuntos, especialmente los protagonizados por el negro. Una opción muy favorecedora es combinarla con un little black dress, que son además una tendencia atemporal. Pero también con un mix de falda y top. Además, puede ser una gran opción para conjugar con un look de invitada de boda y es que es muy elegante.

