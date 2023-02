Así fue la historia de amor prohibida entre Miguel Bosé y el bailarín Nacho Duato

Miguel Bosé (66 años) no ha tenido suerte en sus relaciones sentimentales. Su carrera siempre le ha apartado del amor y no sería hasta bien entrada la edad adulta cuando conseguiría una pareja estable. "Nunca se alineaban los planetas", asegura en su biopic que se estrenará el 3 de marzo en SkyShowtime, la plataforma de streaming que se lanzará en España el 28 de febrero, siendo EL ESPAÑOL el primer medio en tener acceso a todos los capítulos en exclusiva.

Por su alcoba pasaron muchas mujeres y muchos hombres, pero solo algunas de estas historias consiguieron dejar una huella imborrable en el corazón del artista. Uno de ellos fue Nacho Duato (66), a quien la serie le dedica un capítulo entero. Concretamente el dos, bajo el nombre de la canción Te amaré, uno de los éxitos del cantante. Un tema que, por cierto, ahora se sabe que escribió para el bailarín.

La relación entre ambos comenzó a finales de los 70 y principios de los 80 cuando Miguel Bosé se encontraba inmerso en la grabación del videoclip de Super Superman. Por aquel entonces, el hijo de Lucía Bosé acababa de completar tres discos exitosos y estaba a punto de firmar su renovación con la discográfica para producir otros tres nuevos. Eso en el plano laboral. En el personal, mantenía una relación con una jovencísima Ana Obregón (67), una de las mujeres con las que Bosé mejor se sintió en su vida.

Ni los compromisos profesionales ni, por supuesto, su historia de amor con Ana impidieron que Miguel se enamorará de Nacho Duato. Fue amor a primera vista. El bailarín entró a formar parte del cuerpo de baile de Bosé y en el set de rodaje surgió el amor.

Tenían todo en su contra, incluso la discográfica que advirtió a Miguel que había compañeros de viaje que era mejor evitar. Aún en esa época había una especie de prohibición para que los homosexuales no desvelaran sus gustos.

Bosé se enamoró perdidamente de Nacho Duato y le dedicó Te amaré:

En secreto y en silencio te amaré

Arriesgando en lo prohibido te amaré

En lo falso y en lo cierto

Con el corazón abierto

Por ser algo no perfecto, te amaré

Resulta curioso que Ana Obregón pensara que esa canción era para ella, como se muestra en la serie. Pero no fue fruto de su fantasía. Miguel Bosé simultaneó las dos relaciones.

Nueva York

En 1979 Nacho Duato y el cantante se pusieron el mundo por montera e hicieron las maletas para irse a vivir juntos a Nueva York a estudiar danza. La relación no prosperó tanto como ellos hubieran querido, ya que debido al talento del bailarín pronto una de las mejores escuelas de Estocolmo le fichó.

Para el artista fueron dos de los mejores meses de su vida, ya que como confiesa en el capítulo no sabía que le gustaría tanto vivir así: "Aquí he vivido sin miedo a que un fotógrafo nos pueda hacer una foto. Sin esconderme".

Fotograma de la serie 'Bosé'.

Sus carreras se interpusieron entre ellos. Y a pesar de que el bailarín pidió al cantante que lo dejara todo y se fuera con él a Suecia, éste rechazó la oferta. "De mí depende mucha gente: la oficina, los músicos, los técnicos... y luego está Somosaguas, ¿tú sabes lo que chupa esa casa?", le recrimina Bosé a Duato en la serie.

Así terminó su historia de amor, pero no su amistad. El bailarín confesó en una entrevista en 2022 en televisión con Risto Mejide que era uno de sus mejores amigos. "Es mi hermano, nos conocimos con 18 o 19 años. Es mi mejor amigo. Los dos somos muy exigentes y yo creo que por eso nos llevamos tan bien".

Sin embargo, el tema de la serie no ha gustado mucho al exdirector artístico de la Compañía Nacional de Danza: "No, no se han puesto en contacto conmigo. Han escogido a un chico -el otro día vi la promo- que no se parece nada a mí, pero bueno, no puedes hacer nada, te usan tu nombre y se inventan un poco la historia", aseguraba hace unos meses ante los micrófonos de Europa Press.

