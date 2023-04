Mediaset España fulmina por sorpresa a Alba Carrillo: deja de ser colaboradora de 'Ya es mediodía'

Con la salida de Paolo Vasile, Mediaset España ha tomado un camino completamente diferente para recuperar el liderazgo en audiencias que perdió hace más de un año en favor de Antena 3. Con Alessandro Salem a la cabeza del grupo dueño de Telecinco, se está llevando a cabo un controvertido lavado de cara que se ha traducido desde la instauración de un código ético al que deben regirse todos los espacios de la parrilla, hasta una lista negra.

En un principio, esta lista estaba formada por 13 nombres: Rocío Carrasco, Antonio David, Fidel Albiac, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesgo, Bárbara Rey, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito y Rosario Mohedano. Pues bien, después de saberse que Bigote Arrocet y Carmen Lomana son personas non gratas en Telecinco, este lunes ha trascendido que Alba Carrillo también ha sido fulminada.

La cadena ha decidido prescindir de la colaboradora, tal y como informa La Razón. Tanto es así, que desde la semana pasada Carrillo no es convocada para formar parte de la sección Fresh de Ya es mediodía. En la actualidad, la finalista de Supervivientes 2017 también formaba parte de la nómina de colaboradores de La isla de las tentaciones.

Aun así, la misma fuente anteriormente citada asegura que la decisión de Mediaset no ha resultado del agrado por parte de la productora Unicorn (El programa de Ana Rosa) está intentando por todos los medios retenerla, lo que demuestra que tienen confianza ciega en su colaboradora. No obstante, explican que no se trata de un despido al uso, sino que simplemente se habría dado la orden de no renovar el contrato de Carrillo.

Alba Carrillo (y su madre Lucía Pariente) es uno de los nombres que más contenido ha dado a los diferentes espacios de Mediaset. Su última trama vino a raíz de su supuesta relación con Jorge Pérez. Su fuerte carácter le llevó a cometer más de una espantada en los programas que participaba. Conocidas son los desaires que ha tenido con Jorge Javier Vázquez a lo largo de todo este tiempo.

Antes de convertirse en una de las estrellas de la sección de crónica social de Ya es mediodía, Alba Carrillo pasó también por Sálvame y fue presentadora de Hable con ellas. Además de Supervivientes, la modelo también hizo muy buen papel en la séptima edición de GH VIP, logrando otro meritorio segundo puesto.

