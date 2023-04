Muere Patricia Rite, ex de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', a los 30 años a causa de un cáncer de piel

Patricia Rite, conocida por participar en Mujeres y Hombres y Viceversa en 2015, ha fallecido este domingo en Huelva a los 30 años, después de una larga lucha contra un cáncer metastásico de piel. La familia ha comunicado la triste noticia a través de un comunicado, en el que se agradecía a todas las personas que han mostrado su cariño a la influencer durante todo este tiempo.

"En el día de hoy Patricia Rite nos ha dejado. Su madre y sus familiares piden respeto en estos duros momentos. Gracias a todas las personas que, de una u otra manera, le habéis brindado apoyo y amor en este tiempo, directa o indirectamente". Su muerte ha provocado un aluvión de reacciones. Una de ellas ha sido la de Marina Ruiz, pareja de Omar Sánchez y muy amiga de la influencer: "Gracias por haber estado con ella, ahora nos cuida desde el cielo".

Patricia Rite fue pretendienta de Lucas Ablático en el dating show de Telecinco, que por entonces presentaba Emma García. Desde que en 2019 la diagnosticaran la enfermedad tras extirparla lo que en un principio parecía un lunar de nacimiento, la joven había aprovechado sus redes sociales para compartir todos los tratamientos a los que tuvo que someterse. Sin embargo, en marzo, el estado de salud de la influencer empeoró, después de anunciar que la enfermedad se había extendido, según los resultados de un TAC.

[Muere el cómico de televisión Don Mauro ('El club de la comedia') de manera repentina a los 58 años]

"Es duro ver como hagas lo que hagas la enfermedad va tomando terreno y no se controla, desespera y frustra y sobre todo ver sufrir a los que más quieren a tu lado", reconoció confirmando que cada vez que pasaba el tiempo, las esperanzas eran mucho menores. Eso sí, nunca perdió su sonrisa y su dosis de optimismo.

La última vez que Patricia Rite se dejó ver en redes sociales fue el pasado 5 de abril. "Semana movidita, lo que iba a ser comenzar el tratamiento el martes pasado, finalmente fue un ingreso en el hospital y el tratamiento fue puesto el viernes y, desde entonces, mala vomitando y con mal cuerpo hasta ayer, no podía separarme del vater y me sentía fatal. Hoy ya estoy un poquito con más fuerza, desde ayer no vomito y empecé a comer, que desde el viernes no lo hacía y me empieza a sentar bien. Vamos poquito a poco", comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Rite (@patricia_rite)

Sigue los temas que te interesan