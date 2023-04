El sueño que a Patricia Rite le quedó por cumplir antes de morir de cáncer: hablamos con su entorno

Morir es ley de vida, pero no hay duda de que hay algunos decesos que son más injustos que otros. Este domingo, 16 de abril, la familia de Patricia Rite, expretendienta del programa Mujeres, hombres y viceversa, de Telecinco, daba la peor de las noticias. Tras cuatro años de incesante lucha contra un cáncer de piel que empezó por un lunar, la joven de 30 años fallecía a causa de la enfermedad.

"En el día de hoy, Patricia Rite nos ha dejado. Su madre y sus familiares piden respeto en estos duros momentos. Gracias a todas las personas que, de una u otra manera, le habéis brindado apoyo y amor en este tiempo, directa o indirectamente", comentaba alguien desde sus redes sociales, el espacio donde Rite encontró, con sus más de 250.000 seguidores en TikTok, un refugio de paz entre quimios y meses de ingreso.

EL ESPAÑOL ha contactado con personas de su entorno para conocer cómo era la verdadera Patricia Rite, quiénes eran sus grandes apoyos y cómo se encuentra su familia en estos durísimos momentos. "Ella era divina. Una niña positiva, alegre, sólo tenías que ver sus redes sociales. Siempre le ponía una sonrisa a todo hasta en los momentos más duros", declara un amigo.

[Muere Patricia Rite, ex de Mujeres y Hombres y Viceversa, a los 30 años a causa de un cáncer de piel]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Rite (@patricia_rite)

"La familia está rota de dolor", continúa, "aunque tú lo veas venir, aunque los médicos te digan 'no podemos hacer nada más' o 'esto es hasta que Dios quiera', siempre se mantiene la esperanza, ¿no? No te puedo decir mucho más, es que esto es muy fuerte".

Otra persona de su círculo más próximo desvela, entre otras cosas, el sueño que a Patricia Rite le quedó por cumplir: terminar de construir, reformar y decorar la casa de Huelva que se había comprado. "Patricia se estaba haciendo una casa", declara esta fuente a EL ESPAÑOL, que prosigue "ella era de Huelva, vivía allí y se compró la casa con mucha ilusión, pobrecita...".

El mayor apoyo de Patricia desde que empezó en el proceso de la enfermedad fue su madre, Inmaculada Romero Arrayás. Como apunta ésta última fuente, "Inma es enfermera y se hizo una cuenta en Instagram sólo parar mostrar lo orgullosa que estaba del proceso de recuperación de su niña. Han sido muchas noches de hospital, mucho tiempo de sufrimiento... Ella le ayudaba hasta a raparse el pelo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Rite (@patricia_rite)

Otro de los pilares fundamentales para la influencer en el durísimo camino de su enfermedad fue su gran amiga, Marina Ruiz (29), quien hoy es la pareja sentimental de Omar Sánchez (32), el exmarido de Anabel Pantoja (36).

En sus stories de Instagram, la jiennense, absolutamente devastada, entre lágrimas y sin apenas poder articular palabra, afirma: "Me tenéis Instagram petado a mensajes por el fallecimiento de Patri. Quiero daros las gracias por todo el cariño y por todo lo que la habéis querido y la queréis. Gracias, de verdad, por haber estado con ella. Ahora nos cuida desde el cielo. ¡El puto cáncer de mierda!".

El último post de Instagram de Patricia Rite data del día 5 de abril. En él, como solía, la onubense contaba sus avances dentro del hospital. "Semana movidita. Lo que iba a ser 'comenzar el tratamiento', el martes pasado, finalmente, fue un ingreso en el hospital y el tratamiento fue puesto el viernes, y desde entonces, mala vomitando y con mal cuerpo hasta ayer. No podía separarme del váter y me sentía fatal. Hoy ya estoy un poquito con más fuerza, desde ayer no vomito y empecé a comer, que desde el viernes no lo hacía y me empieza a sentar bien. Vamos poquito a poco".

Sigue los temas que te interesan