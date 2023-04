Las palabras de Bad Bunny sobre Kendall Jenner y su polémica con Harry Styles en Coachella

Ha sido el primer artista latino en ser cabeza de cartel en Coachella, uno de los festivales más populares del mundo que se celebra cada primavera en Estados Unidos. El cantante Bad Bunny (Benito Martínez Ocasio) ha vuelto, por segunda vez (la primera fue en 2019) a los escenarios de Coachella tras declarar que dejaba la música durante una temporada.

"Por más de 20 años el sol y las estrellas sorbe el valle de Coachella han sido testigos de los momentos más épicos, los días más alegres y las noches más mágicas. Nunca sabemos si una primera vez será la última, pero es aquí donde se ha hecho historia miles de veces con la primera vez de alguien", ha comenzado su concierto.

El puertorriqueño ha ofrecido un espectaculo de más de dos horas de duración junto a los cantantes Post Malone, Ñengo Flow, Jhayco, Jowell y Randy. Grandes éxitos como Tití me preguntó, Me porto Bonito o Después de la playa de su último album Un verano sin ti han impregnado los corazones de la multitud, en la que se encontraba la modelo Kendall Jenner.

¿Qué artistas se han presentado en Coachella?

Frank Ocean se ha encargado de cerrar las tres noches de Coachella en el Valle de Indo, en California. Entre los invitados más famosos, además de él, destacaron Rosalía, Bad Bunny, Blackpink, Gorillaz y Björk.

Cantantes como Harry Styles, Billie Eilish, Travis Scott, Rage Against the Machine, Ariana Grande, Tame Impala o Childish Gambino asistieron a las ediciones anteriores del festival.

¿Qué es Coachella?

Coachella es un festival popular de música estadounidense celebrado desde 1999. Tiene una duración de tres días y se organiza cada primavera en el Estado de California, al que asisten cantantes de gran reconocimiento a nivel mundial.

También acuden grupos de música y artistas emergentes de géneros musicales variados, como pop, rock, indie, hip hop o electrónica, entre otros.

Las palabras de Bad Bunny sobre Kendall Jenner

Desde hace semanas existen rumores de que Bad Bunny mantiene una relación romántica con Jenner. Ambos han sido pillados compartiendo momentos en una discoteca de la ciudad californiana de Los Ángeles y montando a caballo.

El artista de Un verano sin ti aprovechaba uno de los momentos de reflexión en el escenario para lanzar un mensaje que, según los fans, desmentía su relación con la modelo: "No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben cómo en realidad vivos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean".

La pulla a Harry Styles

Durante la canción El Apagón, el artista proyectó en la pantalla un tuit de una seguidora que decía que "Benito pudo haber hecho As It Was, pero Harry nunca pudo haber hecho El apagón". Un mensaje que se viralizó en Twitter porque algunos fans del inglés se lo tomaron como un ataque.

Algunos fans creen que se trata de una broma, mientras que otros intentan buscar el origen de esta supuesta enemistad, como que esta indirecta podría estar relacionada con los Premios Grammy.

En la última edición de los Grammy, el cantante de As It Was fue el ganador del Premio al Album del Año con Harry's House, categoría en la que estaba nominado el album Un verano sin ti del puertorriqueño.

