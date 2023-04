Nacho, el hijo de Emilio Aragón, se casa con Bea Gimeno: el anillo y la fecha especial del compromiso

Otra gran alegría para Emilio Aragón (64 años) que recientemente se convertía en abuelo por cuarta vez y ahora celebra una noticia muy feliz para toda la familia. Nacho Aragón (28), su hijo pequeño, se casa con su novia, Beatriz Gimeno, tal y como acaban de anunciar a través de sus redes sociales. La pareja lleva varios años de relación sentimental y ha decidido dar el paso definitivo: sellar su amor en el altar, probablemente en 2024, aunque no han especificado la fecha exacta.

Todo en su pedida de mano ha sido muy romántico. Se ha producido durante un viaje a Florida, en la playa, y ha habido entrega de anillo, lágrimas, mensaje emotivo y posados idílicos. Allí, en Key Biscayne, el empresario al fin le hizo la gran pregunta a la influencer y la respuesta fue afirmativa. Parece que esta alegría llega después de un momento delicado para ella, a juzgar por sus palabras en Instagram.

"Antes o después volverá a salir el sol". Esta frase me la dijo alguien muy importante para mí hace unos meses, porque el año no empezaba de la mejor manera. Y así ha sido… Gracias por hacer que salga el sol, el arcoíris y todas las cosas bonitas de ahí arriba, Nacho", confesaba.

Luego, la influencer proseguía: "Gracias por este rayito de luz y gracias por todo siempre, por todo lo bueno que está por llegar. Sí y sí. ¡Siempre juntos! ¡Te quiero tanto! (Revivo este momento en mi cabeza cada día que pasa) No podía ser de otra manera, ni en otro lugar… La sensación es inexplicable. ¡Han sido los días más felices de mi vida!". La pareja ha recibido las felicitaciones de familiares y amigos. La primera en dar la enhorabuena ha sido la hermana de Bea, su anfitriona en Florida, pues el motivo del viaje era, en principio, visitarla a ella. El compromiso sorpresa vendría después.

Nacho le ha regalado a Bea un precioso anillo de oro con un diamante en el centro. Se lo entregó en la playa y la joven no pudo evitar echarse a llorar. Seguro que a su enlace asisten, además de los Aragón al completo, muchas personalidades relacionadas con las redes sociales, invitadas por la novia. Además de crear contenido para redes, Gimeno lleva la comunicación de la marca Name the brand y es una apasionada de la moda. Comparte esta faceta con Nacho, que es dueño de una firma textil sostenible llamada Neutrale.

Como dato curioso de este compromiso, destacar que lo hicieron público el domingo 16 de abril, el mismo día en el que Emilio Aragón cumplía 64 años. Por tal motivo, sus hijas, Icíar (37) y Macarena (34), le han felicitado en Instagram y han compartido bonitas fotos familiares de su infancia. "Felices 64 vueltas al sol, papá. Te quiero muchísimo, gracias por ser como eres, por enseñarnos humildad, esfuerzo y que las cosas se consiguen trabajando duro. No hemos podido tener mejor ejemplo mis hermanos y yo. Te queremos", escribía la mayor.

