Emilio Aragón, abuelo por cuarta vez: todos los detalles del nacimiento de Cuba y el regalo que él le ha hecho

Son una de las familias más conocidas de España, aunque las nuevas generaciones se han mantenido bastante alejadas del mundo de espectáculo y de los medios. Ahora vuelven a ser noticia por la llegada del cuarto nieto de Emilio Aragón (63 años): una niña, hija de Icíar (37), su primogénita, a la que han llamado Cuba y que ha llenado de felicidad a todo el clan.

Especialmente a su abuelo que ha tenido un gesto precioso con ella haciéndole un regalo que jamás olvidará y que además permanecerá en el tiempo para que pueda disfrutar de él a lo largo de toda su vida. Además, el nombre elegido para el bebé también hace referencia al artista, que nació en La Habana, tierra de procedencia de su madre, Rita Irasema (69).

Icíar, la orgullosa madre de la pequeña, la ha presentado en sociedad compartiendo algunos detalles muy especiales del alumbramiento. Ella es un auténtico fenómeno en redes sociales, con más de 50.000 seguidores con los que comparte no sólo su faceta profesional también su experiencia con la maternidad, dando consejos y sirviendo de referente para muchas mujeres.

Iciar Aragón posa con su bebé. Redes sociales

Así anunciaba el nacimiento: "Ha llegado para poner la guinda de nuestro pastel. Mi niña bonita. Te queremos. Ayer fue mágico. Cuba nació con la canción que le compuso su abuelo y en la puerta de la habitación estaban sus tres hermanos con flores esperándola. Fue maravilla. ¡Gracias por todos vuestros mensajes! Tengo la mejor comunidad del mundo. Espero que en unos días podamos compartir la canción con vosotros ". Misterio desvelado, Emilio Aragón ha escrito un tema para su nieta, para celebrar su llegada y acompañarla en el momento de venir al mundo: sonó durante el parto y fue muy emotivo. Es la segunda niña del clan, que viene a sumarse a sus tres hermanos: Martín, Aruca y Teo, fruto del matrimonio de Iciar con Hugo Rodríguez de la Prada, con quien se casó el 21 de julio de 2012.

También está muy emocionada la abuela paterna de la niña, Aruca Fernández-Vega, esposa de Emilio. El nacimiento de Cuba la hace sonreír de nuevo tras la reciente muerte de su padre. En cuanto a los hermanos de Iciar, Nacho (28) y Macarena (35), han estado muy pendientes de ella durante todo el embarazo y han celebrado por todo lo alto el acontecimiento.

Emilio Aragón y su mujer, Aruca, en una foto de archivo.

La madre de la pequeña, que ya está en casa con su bebé, asegura estar "agotada", pero feliz. Sigue compartiendo contenido con sus followers y contando cómo está siendo el post parto. "Son pasitos. Ir al cuarto de baño con episotomía nos suele dar miedo y la mente hace que no vayamos al baño. Madres primerizas, no tengáis miedo, aunque parece que eso va a romperse no lo hace. Y con todo lo que es el embarazo y el parto flipáis de lo que es capaz nuestro cuerpo", aconseja.

Aunque de momento sigue de baja maternal, Icíar Aragón pronto volverá a estar al frente de su negocio, la panadería Madre Amiga, en la que ha estado trabajando casi hasta el final y que es un auténtico éxito de público y ventas. La joven, al igual que sus hermanos es una empresaria emergente.

