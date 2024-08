La reacción de Jorge Javier en 'El diario' ante la revelación de una casi infidelidad en una pareja: "¡Madre mía!"

El diario de Jorge ha vuelto a dejar una de reacción espontánea del presentador de Badalona. Si hay algo que permite este formato, es ver cómo su conductor vive cada uno de los testimonios de los invitados del programa. En este miércoles 21 de agosto, el tema del día era ¿Qué hace chica como tú en un sitio como este? Por ello, acudió al programa Azahara, una joven que quería pedirle matrimonio a su novia. Lo que parecía un momento de lo más romántico tuvo un momento de tensión inesperado.

Primero, Jorge Javier recibió en el plató a la novia, Andrea. La joven deportista y seguidora del Barça acudía al programa para hablar de fútbol… o eso era lo que le habían dicho. La invitada aseguraba estar “nerviosa” por ser la “primera vez”. “Es el miedo del directo”, reconocía Andrea, quien reconocía que uno de sus principales miedos es el de “ser muy tímida”. “Tengo mucha vergüenza”, confesaba.

“Me han traído un poco engañada. Porque me dijeron que iba a hablar de fútbol. Pero bueno…”, expresaba Andrea. La deportista comentaba que su pasión por el balompié la compartía con su novia. “Somos un poco rivales, pero sólo en el campo”, comentaba. Andrea siguió hablando de su chica, Azahara, quien fue “jugadora de fútbol federada”, y con mantiene una relación desde hace dos años.

“Cumplimos dos en agosto. Nos conocimos en una aplicación”, explicaba la deportista mientras el programa mostraba que Azahara la esperaba en otra parte del plató. “¡Madre mía, estoy abonado a tres y no me ha servido de nada!”, exclamaba el presentador, provocando risas entre el público, que provocaron aplausos.

Misterioso, Jorge Javier le enseñó una bufanda del F.C. Barcelona y un cofre cerrado. El presentador le pidió a Andrea que fuese a una de las salas del plató junto con la bufanda y el cofre y fue cuando entró Azahara. En ese momento, fue cuando se reveló que la intención de la mujer era la de pedir matrimonio a su novia. Azahara compartió una parte similar del testimonio, dado que compartió que se conocieron en una aplicación y que ambas son forofas del fútbol e hinchas del Barça.

'El diario de Jorge'.

Mientras conversaba con Azahara, ésta reconocía que uno de sus defectos en la pareja era haber sido “demasiado celosa”. “Lo era mucho. Ahora no tanto, de los errores se aprende. Pero, al principio, lo era mucho. Reconozco que esos celos repercutieron muy negativamente en nuestra relación”, expresaba seria Azahara. “Se metió mucha gente de por medio y hemos tenido muchos altibajos. Pero se aprende de ello”, reconocía la de Badalona.

Jorge Javier le preguntó a Azahara si los celos “pusieron en riesgo la relación”. Sincera, admitió que “sí”. “Casi me ha dicho ‘hasta luego, Maricarmen’. No sólo por los celos, pero principalmente por ello. He sido muy insegura”, explicaba, reconociendo que le volvía “loca” imaginar a su novia en los brazos de otra. “Estoy aprendiendo de mis errores. Se lo he hecho pasar mal”, expresaba Azahara.

Pedida de mano

Un tema interesante es que Jorge Javier sorprendió tanto a Azahara como a Andrea. Aunque la exfutbolista federada pensaba pedirle matrimonio a su chica, éste quiso preguntarle lo que opinaba de las parejas abiertas. Con la cara perpleja, la de Badalona llegó a pensar que su novia iba a pedirle ese tipo de relación. “Lo respeto, pero a mí no me gustan”, declaró rotundamente. “Yo no aceptaría si mi pareja me lo propusiese”, señaló.

Jorge Javier invitó a Andrea a volver al plató. El presentador jugaba al misterio, dado dejaba caer a Azahara que habría un tema relacionado con las parejas abiertas. “Vas a ver qué bien te lo vas a pasar con la otra”, dijo entre risas. El presentador le dijo que Azahara la guardaba un secreteo que “cambiaría para siempre” sus vidas.

'El diario de Jorge'.

Pero antes, Jorge Javier quiso calmar las aguas y que Andrea le confirmase que “no buscaba una relación abierta”. Fue ahí cuando la barcelonesa reveló que estuvo a punto de cometer una infidelidad. “Estuve a punto de equivocarme”, expresó, dejando a Jorge Javier completamente perplejo. “¡Madre mía!”, expresó el presentador, teniéndose que sentar por la sorpresa.

Fue ahí cuando Andrea le explicó al presentador que estuvo a punto de serle infiel a su chica tras una crisis relacionada con sus celos. Lo que era una pedida de mano estaba a punto de ser todo lo contrario. Pero Andrea reveló un dato importante: su novia lo sabía todo. De hecho, Azahara comentó que eso le ayudó a enmendar sus inseguridades sobre la relación. Con ese pequeño giro de guion, Azahara terminó pidiéndole a Andrea matrimonio delante de todo el plató. Su novia no dudó en decirle que sí. Ambas se fundieron en un beso y Jorge Javier dio paso a otro invitado.