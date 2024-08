Un familiar de Felipe VI se convierte en protagonista de una de las historias de 'El diario de Jorge'

El diario de Jorge ha recibido una visita muy ‘royal’ en la pasada tarde del 20 de agosto. El talk show ha sido testigo de cómo Ignacio de Borbón, primo lejano del rey Felipe VI, conocía a su suegro. Popular en televisión por su participación en Supervivientes 2022, en el que fue uno de los concursantes más populares, regresaba a Telecinco para una ocasión especial. El modelo ha conocido a su suegro en el plató del programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

El joven de 24 años tiene una relación sentimental con una chica llamada Náyades Lospitao. La muchacha tiene 20 años, procede de Badajoz y es estudiante de Derecho, además de creadora de contenidos. La universitaria se sentaba en el talk show para hablar de la complicada niñez que tuvo, dado que sufrió acoso escolar por su aspecto físico. “Me decían patito feo. He tenido una infancia complicada y no lo he pasado nada bien”, compartía al presentador de Badalona.

“Antes no tenía un físico muy agraciado, pero comencé con el tema del deporte y entonces recibía comentarios que no tenían nada que ver conmigo por prejuicios”, proseguía, para después hablar de su padre, quien ha sido su apoyo incondicional en esos duros momentos. “Mi padre es el que mejor me entiende porque él también sufrió las envidias de pueblo pequeño”, explicaba.

Lo que era un momento de agradecimiento de Náyades a su padre, terminó siendo una inesperada sorpresa, dado que Ignacio de Borbón estaba presente en el plató. Pero primero, la joven le agradeció a su progenitor todo el apoyo que le dio en esos duros años. “Eres un padre ejemplar, como hombre, tío, sobrino, hijo, estoy orgullosa de tu educación, de que hayas pasado tanto tiempo conmigo, gracias a ti y a mi madre soy la mujer que soy”, le decía.

Justo cuando el talk show mostraba imágenes de Náyades procedentes de sus redes sociales, Jorge Javier Vázquez se dio cuenta de que la estudiante de Derecho aparecía junto con un rostro que le era conocido. “¡Pero si es Ignacio de Borbón! Yo le conocí en Supervivientes 2022”, expresaba sorprendido el conductor. La invitada compartió, entonces, que fue en una fiesta donde conoció al modelo. “La conexión fue inmediata”, confesaba.

'El diario de Jorge'.

Entonces, el ‘royal’ irrumpió en el plató, dejando sorprendida a Náyades y conociendo, por fin, a su suegro, Miguel. “Nunca me hubiera imaginado que mi novio conocería a mi padre de esta manera”, compartía sincera la universitaria, al ser “delante de toda España”. En su regreso a la televisión, el modelo se ha mostrado igual de discreto que en los últimos meses. Ignacio ha sido respetuoso y agradecido por tener la ocasión de conocer a su suegro.

Miguel Lospitao no dudó en expresar el mismo respeto por su yerno. “Desde que le vi en Supervivientes me pareció un chico educado”, comentaba. De hecho, el empresario aplaudió también el físico del modelo. “Ha pasado a ser un maromo ¡Vaya ojos!”, declaró.