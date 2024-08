"¡Madre de Dios!": la reacción de Jorge Javier en 'El Diario' al escuchar el tóxico pacto de pareja de sus invitados

Jorge Javier Vázquez no dio crédito cuando uno de los invitados de su Diario le confesó el tóxico acuerdo al que había llegado con su pareja para acabar, supuestamente, con los celos. El talk show de Boomerang TV, por cierto, experimentó una ligera subida al anotar un 8,5% de cuota, si bien sigue lejos de sus rivales.

La leve mejoría se debió en partes a un cambio de sus contenidos, mucho más acordes a la calle, en una entrega que giraba en torno a Los hombres sí que lloran. Josep, un joven de 31 años que venía desde Valencia, contó al presentador que la publicación de fotografías con poca ropa en las redes sociales había provocado discusiones con su pareja.

"Recibo muchos comentarios subidos de tono y ahí vienen los celos", explicaba Josep a Jorge Javier, llegando a confirmar de forma tajante que Cristina, su novia, es "una mujer muy celosa". Esos celos, por ejemplo, le llevaron a tener que renunciar a una amistad "por decisión propia".

Jorge Javier alucinó completamente cuando Josep le contó que tenía "una relación abierta en cuanto al teléfono". "¡Eso qué quiere decir?", preguntó el catalán, a lo que el joven respondió: "Yo si quiero ver tu teléfono o tengo algún tipo de inseguridad o lo que sea, puedes ver mi teléfono y yo el tuyo".

"A mí me parece algo que es lo contrario a una relación abierta. Os estáis fiscalizando el uno al otro", espetó el presentador contrariado. "No hay nada más privado que un teléfono. A mí, desde fuera, me parece poco sano", señalaba Jorge, que iba más allá al decir: "Si yo tuviera una pareja y me mirara el teléfono, cortaría con ella".

Jorge Javier escucha atentamente el testimonio de Josep en el programa de Telecinco 'El diario'.

"Pero, ¿si te lo pidiese ella?", preguntó Josep, a lo que Vázquez negó contundente. "Me molestaría que una pareja me pidiera que le enseñara el teléfono. Me parecería terrible y que entraría en una dinámica en la que eso va a estallar sí o sí", agregó Jorge Javier.

"Quizás hay cosas que hay que cambiar, pero tampoco hay una relación perfecta", dijo para defenderse el invitado añadiendo que la decisión de revisarse los móviles fue una decisión que tomaron de forma conjunta para luego reconocer que fue idea suya. "¡Madre de Dios!", exclamó el presentador.

"Me parece durísimo que lo propusieras y que aceptara", dijo Jorge Javier antes de recibir a Cristina en plató, a quien también leyó la cartilla: "Ni todos los medias ni medio segundo", seguió señalando. "Tonta tú por aceptarlo".