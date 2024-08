La reacción de Jorge Javier Vázquez antes las audiencias de 'El diario' en Telecinco: "Estamos en verano"

El regreso de Jorge Javier Vázquez a las tardes de Telecinco no iba a ser sencillo, de eso era plenamente consciente el presentador. La franja de sobremesa es una de las más competitivas. La cadena con sede en Fuencarral ha apostado por lanzar en pleno verano El diario de Jorge, con el fin de testear el talk show e ir moldeándolo para que llegue a la próxima temporada televisiva con margen.

Con audiencias que han rondado entre el 9% y el 7%, el programa producido por Boomerang se ha enfrentado a una feroz competencia llamada Juegos Olímpicos. Consciente de esta situación, el comunicador ha ido reaccionando a las audiencias y a los comentarios del público. A inicios de agosto, el de Badalona fue muy firme en lo referente al futuro del formato, señalando la importancia de dejarle rodar al formato para que vaya consolidándose.

De nuevo, ha sido en su blog para la revista Lecturas donde el catalán ha querido recordar no sólo que los Juegos Olímpicos han afectado a la audiencia del talk show, sino que toca dejar agosto para que el espacio vaya consolidándose. “Con César [su community manager] hablo todos los días de las audiencias de El diario de Jorge. Mínimo media hora. Tiene su mérito, porque él está en la playa pero antes de ir a bañarse, me dedica gentilmente parte de su tiempo”, comienza narrando.

[Jorge Javier Vázquez rompe a llorar en ‘El Diario’: “Es una suerte esa relación tan sincera con tus padres”]

“La gente dirá ‘claro, para que te toque las palmas’. ¡Ay! ¡Qué poco conocéis a César! Es la antítesis del palmero. Es mi gota malaya. Mi martillo pilón. Ese dolor de cabeza que te provoca una resaca. César me dice que a ver qué hacemos con la audiencia. Y yo le contesto con la boca chica que si los Juegos Olímpicos y esas cosas. ‘Muy bien, pues a ver qué pasa el lunes, cuando ya no haya Juegos’. ¿Y os podéis creer que tengo miedo a que el martes me llame de buena mañana echándome en cara no haber subido?”, proseguía.

Aunque el dato del pasado 12 de agosto fue positivo, obtuvo un 7,7% de share y 662.000 televidentes, lo que se tradujo en 1,3 puntos más de cuota y 76.000 seguidores más. Sin embargo, este pasado martes 13, el talk show vio cayó a un 6,8% de cuota (0,9 puntos menos) y marcando mínimo de temporada, 562.000 televidentes (100.000 menos).

'El diario de Jorge'.

“No sé cómo lo hago, pero no consigo liberarme de la figura paterna. Siempre, a lo largo de mi vida, han ido apareciendo personas que han ejercido de padres. Sin yo quererlo, además, César es una de ellas. Le tengo más miedo que a un nublado. Pero ya he pensado que si el lunes no subimos de audiencia, le diré que se debe a que es verano, y que hasta el 2 de septiembre no se estabiliza y, hasta entonces, mejor no hablar porque patatas. A ver si cuela”, manifestaba.

Aunque el comunicador lo escriba en tono irónico, no deja de tener razón. Precisamente, el que El diario de Jorge desembarcase en verano le sirve para ir perfilando el formato e ir quitando o poniendo cosas que funcionen con su público objetivo. En cierta manera, fue lo que le sucedió a Así es la vida al inicio de sus emisiones y logró hacerse un hueco en la franja de sobremesa, a pesar de contar sólo con una hora de duración.

En un momento de menor consumo, El diario de Jorge busca ir fidelizando al público paso a paso y ya será al inicio de la temporada cuando vaya viéndose, también poco a poco, cómo va siendo recibida por el público.