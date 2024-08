Jorge Javier Vázquez rompe a llorar en ‘El Diario’: “Es una suerte esa relación tan sincera con tus padres”

Las emociones han estado a flor de piel en El Diario de Jorge en la entrega de este lunes. Tanto es así que el propio Jorge Javier Vázquez no pudo aguantarse las lágrimas al ver una bella historia familiar, que salpicó de comentarios que se ajustaban a su propia experiencia como persona LGBTIQ+.

El presentador de Badalona estaba hablando con Astra, una chica joven, transexual, que realizó su transición después de sufrir una agresión en Benidorm, en un festival. Entonces decidió que si iba a tener que sufrir golpes en la vida, que, al menos, los recibiría siendo ella misma. Con mucho humor, la invitada explicó cómo en su juventud hizo una canción para explicar a sus padres que era gay, a través de una canción. Luego comprendió que era bisexual, y que, además, era una mujer trans.

Antes que ella, por el plató del programa de Telecinco había pasado su padre, su hermano y una amiga, que querían mostrarle todo su apoyo. Según habían contado, Astra venía de pasar una racha en la que no estaba precisamente bien, y por ello deseaban transmitirle todo su cariño de manera pública.

Finalmente, Astra recibía la visita de sus seres queridos, y Paco, su padre le dedicó unas bellas palabras. Y comenzó pidiéndole perdón por si alguna vez tuvo un comportamiento que no le había gustado. “Me has hecho crecer mucho como persona. Yo estaba estancado. Tú lo sabes, he vivido un momento difícil, también estaba estancado, y tu transición me ha hecho tener un motivo por el que luchar y mantenerme a tu lado y ya está. Siempre te voy a apoyar”, decía el hombre, sin poder ocultar su emoción.

El padre de la invitada destacaba también que le encantaba que “cuando tienes problemas, el teléfono al que llames sea el mío”. Un gesto de cariño que se reforzó con el aplauso de todo el público. “Al final he llorado”, decía Astra. “Y yo”, apuntaba Jorge Javier. “Con el make-up que me he hecho hoy”, bromeaba la invitada, sobre su maquillaje.

La emoción de Jorge Javier

La emoción de Jorge Javier Vázquez era evidente, y se tomó la libertad de decirle un consejo a la joven. “Astra, te voy a decir una cosa. Disfrútalo. Porque esta relación tan sincera con nuestros padres, yo ahora con mi madre, sí, pero es una suerte que tienes”, le señalaba, en referencia a sus propias vivencias como persona LGBTIQ+. “Las nuevas generaciones que lo valoren, que no siempre ha sido así, y contar con el apoyo de tus padres siempre ha sido muy importante”, terminaba de decir el presentador, sin poder ocultar las lágrimas.

Jorge despidió entonces a toda la familia, pero seguía muy emocionado. “Ay. Qué barbaridad”, exclamaba. Y antes de pasar a la siguiente historia, quiso mandar “un recuerdo a esos padres, allá donde estén”.