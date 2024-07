El cómico momento de Jorge Javier Vázquez en el estreno de ‘El Diario’: “¿Qué mariquitas conoces tú?”

El diario de Jorge ha abierto hoy sus puertas en Telecinco, con un gran plató que Jorge Javier Vázquez ha recorrido en varias ocasiones, un tanto desorientado con tantas instalaciones. La primera gran invitada de este nuevo talk show ha sido Ángela, una mujer de 80 años que se ha hecho conocida en las redes sociales.

Así, Ángela narró cómo sus dos nietos Álvaro y José Joaquín hacen vídeos en TikTok gastándole bromas, y el programa preparó para ellos una suerte de encerrona, que olía a pactada, en la que le pedía parte de los ingresos que hubieran recibido por esos vídeos.

Antes de que llegase el ajuste de cuentas, Jorge habló largo y tendido con la invitada, que le confesó que ella deseaba tener “un nieto mariquita”. El presentador catalán le preguntó los motivos, y ella le detalló que “los niños que son mariquita cuidan de la madre, le limpian, le pintan, le planchan”.

“¿Qué mariquitas conoces?”, le preguntó con humor Jorge Javier Vázquez, dándose por aludido, mientras ella hacía un gesto con la mano de conocer muchísimos. “Porque yo ni plancho, ni coso, ni lavo la cocina”, le aseguraba a la invitada. “Porque tienes de aquí”, le respondía, haciendo un gesto de tener dinero, “y metes una mujer, pero las que no tenemos como yo qué te parece”. “Nunca me ha gustado limpiar ni planchar”, reivindicaba Vázquez. “Porque no te ha hecho falta”, volvía a soltarle Ángela.

A pesar de que sus nietos le gasten bromas que considera “putadas y de las gordas”, ella asegura que se “lo permite” a ambos, y que, a pesar de todo, “son los mejores del mundo”. Tras esto, ambos entraron al plató.

La broma del programa

El Diario de Jorge le regaló a Ángel un tratamiento de belleza en una exclusiva clínica, valorado en 700 euros. Y el presentador le pasó el importe a los dos jóvenes, que no entendían lo que estaba sucediendo. Finalmente, Ángela acabó pidiéndoles que compartieran las ganancias que habían generado con sus vídeos. “Mi dinerito, que os estáis quedando con él”, aseguraba la invitada.

Ellos no dieron una cifra exacta del dinero que habían ganado entre los dos, pero no ascendía a demasiados euros. Sin embargo, se tuvieron que comprometer con Jorge Javier Vázquez a repartir los beneficios, “porque no queda otra”. Incluso, aseguraron que habían invitado a la abuela a cenar, aunque ella cree que eso sucedió hace ya demasiados años.