Carmen Borrego, alto y claro, ruega a su hijo desde el plató de ‘Vamos a ver’: “Déjame ejercer de abuela”

En las últimas semanas se había deslizado por los platós de Telecinco, y por las revistas del corazón, que Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera estaban acercando posturas. Cuando ella estaba concursando en Supervivientes, José María dio una entrevista junto a su expareja Paola Olmedo, y allí cargó duramente contra su madre. Algo que, como era previsible, dinamitó la relación entre los dos.

José María parecía estar ilusionado con una nueva chica, con la que fue fotografiado en actitud cariñosa, y esto se interpretó como un alejamiento de Paola y un acercamiento a Carmen. Pero hoy, la hermana de Terelu Campos, ha dejado claro que sigue distanciada de su hijo, pues ha tenido que utilizar la televisión para hacer una petición de índole familiar.

Todo comenzó recordando la relación de José María, que coincidía con Carmen en Así es la vida, pues es trabajador de la productora Cuarzo, con su abuela María Teresa Campos. “A mí me parece lógico todo lo que haga por su abuela, él la ha querido muchísimo. Para ella, era el hombre de su vida”, afirmaba la que fuese concursante de Sálvame Okupa.

Y, con esto como percha, Carmen aprovechaba para abrir un melón en el programa matinal de Telecinco. “Aprovechando que hablamos de tu abuela, te digo desde aquí que yo también soy abuela y me gustaría poder disfrutar de mi nieto. Tú has tenido una abuela maravillosa que te lo ha dado todo”, afirmaba Carmen, que miraba a la cámara mientras pronunciaba estas palabras.

“Las abuelas somos muy importantes en la vida de nuestros nietos. Mi niñez no la entendería sin mi abuela. ¿Por qué no intentamos que pueda ejercer de abuela? ¿Qué culpa tiene ese niño? Te pido, desde aquí, que me dejes ejercer de abuela”, añadía la tía de Alejandra Rubio.

“Se merece a su abuela”

Desde el programa de Telecinco le preguntaron a Carmen si sería capaz de recurrir a la ley para poder ver a su nieto. Y no parece que ella esté dispuesta a pasar por una situación de ese estilo. “Las cosas que tienen que hacer desde el amor, el cariño y el respeto”, afirmaba, para rematar con: “Ese niño se merece a su abuela”.

Con un poco de humor, le preguntaron también que qué haría si Paola Olmedo, su exnuera, le diese la posibilidad de ver a su nieto. “¡Me cojo el helicóptero de Supervivientes para ir!”, respondía Carmen entonces.