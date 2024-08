Carmen Borrego desvela en ‘Vamos a ver’ su truco para que la prensa no le haga fotos cuando va a la playa

En el programa Vamos a ver, Adriana Dorronsoro (quien recientemente se ha postulado para ir a First Dates) ha puesto a Carmen Borrego unas imágenes grabadas hace unas semanas, en el pasado mes de julio. En ellas, aparece la colaboradora junto a su hermana Terelu en la procesión de la Virgen del Carmen en Málaga, en concreto, la que se llevó a cabo en la barriada de Pedregalejo.

“Yo no tengo el vídeo, y me encantaría tenerlo. Si alguien lo tiene, que me lo mande”, pedía Carmen desde el programa matinal de Telecinco. Tras esto, explicó que esa procesión tiene un significado familiar muy importante. Y así, detalló que el último año que su madre, María Teresa Campos, estuvo en Málaga, fue la encargada de dar el primer toque a la campana del trono.

Tras esto, “todo el mundo que estaba en la calle empezó a cantar Qué tiempo tan feliz. Todavía lo recuerdo y se me pone la carne de gallina”, aseguraba la madre de José María Almoguera. “Fue uno de los momentos más bonitos y más emotivos que hemos vivido con mi madre en Málaga”, añadía, en referencia al programa homónimo, el último gran formato que presentó María Teresa Campos.

“Estamos viendo las imágenes, ¿os molesta cuando os graban, por ejemplo en estas situaciones?”, le preguntaban entonces a Carmen Borrego. “Si nos molestara, tendríamos que irnos de España. De momento vamos a continuar en España todas. Es normal. Es que hay cosas que son normales. Yo entiendo que si estamos toda la familia juntas, pues es noticia”, reflexionaba la antaño directora adjunta de programas como Día a día.

“Hay compañeros en Málaga que saben que si les puedo facilitar el trabajo, se lo hago. Porque si tienen que estar esas criaturas al sol 200 horas, digo: no voy a bajar a la playa. Iros. En definitiva, son compañeros”, aseguraba Carmen.

Su truco para la playa

Kike Calleja apuntaba, en ese sentido, en que Carmen no tiene problema en bajar a la playa. “Yo me voy con mi silla como una más. Y ahora ya tengo el truco de Ana Belén, que es bajar a la playa de frente a mi casa y ponerme el mismo bañador siempre. Porque cuando ya te sacan una vez con ese bañador, ya no te sacan más”, aseguraba, en referencia al poco valor que tienen fotos de días diferentes de ella tomando el sol si siempre aparece vestida igual.

Antes de pasar a otros temas, Carmen volvió a agradecer el cariño que nota que la gente le tenía a su madre, y recordó que van a ponerle una calle en Málaga. “Mi madre está allí, y seguiremos unidas a Málaga”, aseguró, en referencia a ella y su hermana.