Carmen Borrego frena en ‘Vamos a ver’ las preguntas sobre su hijo: “¿Esto qué es, una exclusiva, una entrevista?”

El hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, se convirtió hace unos meses en un nuevo personaje del mundo del corazón, tras dar una exclusiva en la que cargaba contra su madre. Esto ha tenido como consecuencia que la prensa se fije más en el trabajador audiovisual, y hace solo unos días era cazado besándose con una chica que no es su expareja Paola Olmedo.

Después de su divorcio, José María ha sido señalado de “topo” por algunas voces, que le acusan de ser él quien filtró su propio beso con una compañera de trabajo. Al ser preguntado al respecto, él respondió que es “topo” “como todos”. Unas palabras sobre las que hoy han pedido su opinión a Carmen Borrego en Vamos a ver.

“Ante una acusación detrás de otra: es un montaje su separación, han vendido una exclusiva mintiendo, pues él dice que eso es un montaje, como todos”, reflexiona la colaboradora televisiva. “José María es un tío muy noble y yo no es que ponga la mano, es que me quemo entera para decir que mi hijo no ha llamado a la prensa”, añadía Carmen, que asegura conocerlo muy bien, a pesar de su actual distanciamiento.

Para ella, José María “se ha equivocado, y él sabe que se ha equivocado, al meterse donde nunca había querido meterse y esto no le ha salido bien y lo está pagando muy caro”, reflexionaba, en referencia al mundo del corazón. Además, cree que su hijo se arrepiente de la entrevista que dio junto a su expareja Paola y en la que cargó contra Carmen.

“Parece que con Terelu ha tenido una especie de acercamiento”, le deslizan a Carmen, y ella aclara que “la situación es la misma”. Lo que ha ocurrido es que Terelu Campos ha empezado a trabajar en Telecinco “y coincide con él, él habla con su tía. Estaría bueno que no hablara con su tía, y la tía con su sobrino, nada más”. “Ellos tienen una relación de afecto”, añadía.

"¿Esto qué es?"

Los colaboradores siguieron lanzando preguntas, como la relación de José María con su propia hermana, y ahí Borrego se puso seria: “Eso no te lo voy a contestar, mi hija no es pública”, aseguraba, recordando que es abogada “y no le interesa esto”. También le preguntaron si cree que a José María le compensará la consecuencia de sus actos, y si de verdad cree que Almoguera habló desde la rabia en aquella entrevista.

Como seguían lanzándole preguntas, Carmen frenó una de las cuestiones antes de que se la dijesen: “¿Esto que es, una exclusiva, una entrevista?”, preguntaba la hermana de Terelu. Suso Álvarez entonces deslizó que a José María le vendría bien el asesoramiento de su madre en este huracán mediático. “Yo solo te puedo decir que estoy aquí para cuando él quiera, y que lo único que me importa es que sea feliz, conmigo o sin mí”, finalizaba Carmen.