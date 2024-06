El tensísimo reencuentro entre Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera en Telecinco: "No hablaron"

Carmen Borrego está atravesando un complicado bache personal, sobre todo, por la tensa relación que mantiene en estos momentos con su hijo, José María Almoguera. Este martes, TardeAR se encargó de airear un nuevo capítulo de la disputa.

Leticia Requejo era la portadora de la exclusiva: "Podemos confirmar que José María y Carmen Borrego, después de estar más de tres meses alejados, se han vuelto a ver". El reencuentro se produjo en los pasillos de Mediaset España y hubo varios testigos que lo pueden certificar.

"Había varios testigos. La información no llega por parte de ninguno de los protagonistas. Se vieron aquí, madre e hijo se cruzaron. Me dicen que Carmen fue directa a, por lo menos, saludar a su hijo o darle un abrazo. Algo cordial", amplió la periodista del programa capitaneado por Ana Rosa Quintana.

Y he aquí la polémica. Al parecer, José María le giró la cara y evitó tener la más mínima muestra de cariño con su madre. "No hablaron y no hubo ningún tipo de comunicación", aseguró Requejo.

A todo esto, hay que sumar que justo este miércoles, 5 de junio, el hijo de José María y Paola Olmedo cumple un año. El aniversario se produce en mitad de esta tormenta en el clan Campos. En teoría, un día que debería ser feliz para la familia de María Teresa Campos.

José María Almoguera, en 'Así es la vida' Mediaset España

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, en palabras de Leticia Requejo: "Hoy ha sido un día complicado porque su único nieto, hijo de José María, cumple su primer año. Un día que para cualquier abuela sería más que especial. Para Carmen, no, tal y como está la relación entre madre e hijo".

José María perderá su trabajo

El cumpleaños del pequeño se da en las últimas semanas de trabajo de Almoguera en Así es la vida, donde está tras las cámaras, en labores de producción. El espacio presentado por Sandra Barneda y César Muñoz echará el cierre en julio, según Algo Pasa TV.

Como avanzó El Plural, el movimiento se produce para dejar hueco al 'talk show' de Jorge Javier Vázquez. La idea del grupo de Fuencarral sería probar el nuevo formato, obra de Boomerang TV, durante el verano. De esta manera, haría tándem con TardeAR.