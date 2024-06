Ana Rosa Quintana felicita a Anabel Pantoja por su embarazo y le da un consejo: “Deja de comer”

Esta mañana, el mundo del corazón se levantaba con una entrevista exclusiva de Anabel Pantoja en la revista Lecturas. La colaboradora televisiva va a ser madre junto a su novio David Rodríguez, y ya va por el cuarto mes de gestación.

“Soy muy feliz. Se me olvida que estoy embarazada, estoy haciendo una vida normal, me pongo a cargar maletas en el avión. Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila”, contaba para la mencionada publicación.

Esta tarde, desde TardeAR, programa en el que colabora, Anabel ha entrado por teléfono, y ha recibido la enhorabuena de Ana Rosa Quintana. “Estamos contentísimos y encantados. Tengo que decirte aquí se sabía. No porque tú lo hayas dicho, sino porque has hecho viajes con compañeros y veíamos cosas”, le decía la presentadora.

“Cada madre tiene derecho a contarlo cuando lo cree conveniente”, seguía diciendo Quintana. “Ahora se explica un poco por qué no subí al cartel de Hollywood” bromeaba la sobrina de Isabel Pantoja, en referencia a un reciente viaje a Estados Unidos que hizo con el programa para grabar un reportaje. “Gracias por haberme respetado y tal”, añadía Anabel, que cree que el de Lecturas es el mejor reportaje que ha hecho nunca y en el que sale más guapa.

“Nunca se debe anunciar un embarazo antes de los tres meses”, valoraba la presentadora, que comparía su experiencia personal: “Desearte un embarazo maravilloso. Es la etapa, para mí, más bellas, maravillosas y emocionantes. Habría tenido siete niños si hubiera podido”. Y, tras esto, daba un consejo a su trabajadora.

“Deja de comer”

“A ver, Anabel, también te digo una cosa, que es muy importante, como mamá, como doctora Quintana. Deja de comer”, le espetaba, matizando que coma, pero que lo haga bien. “Me estoy esforzando”, admitía Pantoja, quien actualmente tiene antojo de melón. Este consejo iba relacionado con la parte de la entrevista en la que contaba que había engordado dos kilos y medio. “David y mi madre se echan las manos a la cabeza por cómo me voy a poner”, aseguraba en ese sentido en Lecturas.

El embarazo de Anabel explica ahora también por qué no quiso ir a Supervivientes All Stars. “Me llamaron y me hubiera encantado ir, pero por agenda e historias no he podido. Pero, vamos, que no me lo pierdo. Creo que va a ser una olla express meter a lo mejor y engancharnos en el verano, es bastante guay. A mí es que me entretiene mucho Supervivientes”, declaró Pantoja a BLUPER recientemente, antes de que se supiera que estaba encinta.