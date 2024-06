El delirante arranque del nuevo ‘Sálvame’: Víctor Sandoval se viste de Marta Riesco en Ikea

El programa Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame, comenzó su andanza en TEN con declaraciones exclusivas de Marta Riesco. La expareja de Antonio David Flores rompía su silencio después de un año apartada de los medios de comunicación, y ha contado cómo pasaba un infierno mientras el foco mediático estaba sobre ella.

En su relato, Marta Riesco contó cómo conoció a Antonio David Flores en Ikea; ella entonces no trabajaba en Telecinco, pero ya suspiraba por el malagueño desde que lo veía en Crónicas Marcianas. Tras esto comenzaron a seguirse en redes, y un tiempo después, cuando ya coincidían en los pasillos de Mediaset, tuvieron un acercamiento en una discoteca.

Ella le preguntó si sabía quién era. “Eres la chica de Ikea”, le respondió Antonio David Flores. “Y ahí yo dije: me he enamorado. Y se fue, y me quedé con mis amigas, dándoles la matraca. Así empezó todo”, relató Riesco, como el inicio de su idilio.

Esta declaración provocó una gran colección de mensajes en las redes sociales, y el nombre de Marta Riesco y el de Ikea se convirtieron en Trending Topic. Tantos comentarios se hicieron que los espectadores acabaron proponiendo a Víctor Sandoval que arrancase este martes Ni que fuéramos Shhh desde Ikea, y vestido con un conocido traje naranja de Marta Riesco.

Dicho y hecho. Este 4 de junio Víctor Sandoval ha conectado desde los exteriores de la conocida cadena de muebles vestido de Marta Riesco. “Oye, qué piernas, ¿no?”, exclamaba María Patiño al verle, y Kiko Hernández valoraba lo delgado que se le veía. “He tenido que meterme el calzoncillo por dentro para que no se viese”, bromeaba Sandoval sobre su look.

"¡Qué gilipollez!"

“Estoy como Marta Riesco. Estoy mejor que Marta Riesco”, seguía diciendo Víctor a sus compañeros en su conexión. “Marta Riesco ha hecho historia. Ha hecho el primer punto de cruising heterosexual del mundo. El crusing era más de los gays, pero ahora están los heteros dando vueltas mirándose los unos a los otros”, expresaba con humor el colaborador.

“¡Qué gilipollez, los heteros ligarán donde ligan todo el mundo!”, exclamaba Kiko Hernández, en desacuerdo con Víctor. “¡No hay punto de cruising de heteros! Hay puntos de folleteo, pero no de cruising!”, le corregía Sandoval.

Kiko Hernández aprovechaba para recordar que Ikea fue uno de los temas más comentados en X, la red social antes conocida como Twitter. “A ver si Ikea… ¡claro!”, deslizaba el que fuese concursante de Gran Hermano, dando a entender que podrían patrocinarles.