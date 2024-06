Risto Mejide, en shock por el asesinato del hermano de Begoña Villacís: "Ha ocurrido a pocos metros de este plató"

La noticia saltaba alrededor de las 12:30 horas. Borja Villacís, el hermano de Begoña Villacís, ha sido asesinado a tiros en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. Como era de esperar, todos los programas de televisión se han hecho eco de impactante suceso, entre ellos, Todo es mentira.

Por su franja de emisión, el espacio de sobremesa ya ha podido comentar algunos datos en firme, pasado el desconcierto inicial. Sin embargo, Risto Mejide seguía "estupefacto": "La noticia nos ha dejado a todos estupefactos. Ha pasado justo aquí al lado, a escasos metros de este plató".

"Lo que sabemos hasta ahora, y ahora vamos a los datos, es que Borja Villacís, el hermano de Begoña Villacís, ha sido asesinado a tiros en el parking de un restaurante de Madrid. Hemos enviado a Pablo Collantes, que está en el lugar de los hechos y nos contará la última hora", adelantaba el presentador de Cuatro, dando paso a su compañero.

El reportero desplazado hasta el lugar de los hechos, con toda la "cautela", ha dado detalles de la investigación preliminar: "Estamos en Montecarmelo, zona norte de Madrid. Emergencias no ha podido hacer nada por la vida de Borja, de 43 años, que ha recibido varios disparos desde un coche, en el pecho y en la cabeza".

Al parecer, el asesinato se habría cometido con un rifle de caza. "Confirma Cadena SER que ya habría una detenida como presunta autora del crimen", ha señalado Collantes. El periodista ha añadido que la policía científica está observando una caja con una pistola dentro que se ha encontrado en los alrededores de Plaza Elíptica.

La hipótesis principal es la de un ajuste de cuentas. Como ha recordado Todo es mentira, "Borja Villacís estaba investigado por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, vinculado a grupos ultra y era parte de uno de los clanes de droga más importantes que se han desarticulado en España".

Tras despedir la conexión con Pablo, Risto ha dado la palabra a sus compañeros, también conmocionados por lo sucedido. Esperanza Aguirre, amiga de Begoña Villacís, ha destacado que siempre se "ha llevado muy bien con ella": "Lo siento muchísimo. Tanto por el hecho de que anduviera en ese tipo de cosas, como porque haya acabado asesinado a tiros".

"Esto no pasaba en Madrid, no lo recuerdo", ha lamentado la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Pablo Echenique se sumaba al pésame: "Quiero enviar mi pésame a Begoña y al conjunto de la familia Villacís. En este tipo de casos, no caben otro tipo de consideraciones".

Por último, y antes de entrevistar al portavoz de la Policía, Mejide reiteraba las condolencias a Begoña Villacís: "Pésame al que nos unimos todos los que hacemos este programa. A veces, Begoña ha intervenido aquí. Desde luego, estamos en shock, como supongo que deben estar ellos".