La encerrona de Risto Mejide a José Luis Ábalos en ‘Todo es mentira’: “Que uno viene de buena fe…”

Uno de los temas que el programa de Cuatro Todo es mentira ha tratado esta tarde, es el informe de la UCO en el que apunta que Koldo García informó a José Luis Ábalos en 2020 que la empresa de la trama Soluciones de Gestión estaba siendo investigada. Unos mensajes que se produjeron a través de correos electrónicos al mail personal de Ábalos.

El formato que presenta Risto Mejide ha contactado con el exministro para que diese su versión de los hechos. Lo que no esperaba Ábalos -ni el público- es que el propio Koldo García interviniese en directo a través de una llamada telefónica.

“Me habéis llamado vosotros a mí”, apuntaba el exasesor de Ábalos al hablar por primera vez con Mejide, que pensaba que era Koldo quien había decidido contactar con Todo es mentira. El publicista preguntaba entonces por los correos en cuestión. “Eran respuestas normales y corrientes, sencillas. Porque su correo personal es en el que derivaba. Trabajaba más con su correo personal que con el oficial”, aseguraba García.

Para Risto Mejide esto era algo “sospechoso”. “José Luis ha autorizado su correo personal desde que lo conozco. Siempre lo ha dado en el partido, en el ministerio, siempre, desde que lo conozco yo”, seguía exponiendo.

En su breve charla con Risto, Koldo echó balones fuera al saber por qué la operación no fue abortada si ya se percibían “sombras reputacionales”. “Esto yo no se lo puedo decir, no tengo conocimientos sobre estos temas. Pero se facilitaba todo lo que se pedía, informes a los agentes del ministerio y se les entregaba a Jose”, se defendía el entonces asesor.

“¿Consiguió la contratación con Soluciones de Gestión?” lanzaba de manera directa Risto. “Lo siento. No voy a contestar a más. Yo no he conseguido absolutamente nada, yo lo que hacía era trabajar e intentar solucionar los problemas, no le puedo decir nada más”, parecía despedirse Koldo García, que, a pesar de todo, siguió al teléfono.

"No tengo los medios"

Así, se excusó por no dar ciertos datos, pues no tiene “acceso a la documentación”, pues la tiene la Guardia Civil, y que cuando tenga esa información “podré aclarar muchas cosas”. “Si usted me pide que me acuerde de lo que hice hace 4 años, tengo lagunas y prefiero que no decir algo que pueda ser un error”, se defendía.

Ante nuevas preguntas de Risto, Koldo insistía: “No tengo los medios para ratificar ninguna clase de información”. Y tras esto, se despidió, anhelando tener en su poder los datos necesarios para dar respuesta todo lo que el publicista quería saber.

🔴 ÚLTIMA HORA | Risto le hace una encerrona a Ábalos y mete en directo a Koldo García por llamada: "Podíais haber avisado, que uno viene de buena fe".



"Si me pedís que vaya a un directo decidme qué sorpresas me voy a encontrar, no me parece correcto".



Su cara es un poema. pic.twitter.com/OmCYCxTjX2 — Unai Cano (@unaicano10) May 29, 2024

"Podíais haber avisado"

Al acabar la entrevista, Ábalos tiró de la oreja al presentador. “Risto, podíais haber avisado...”, lanzaba el exministro. “A mí me lo acaban de chivar por el pinganillo”, se justificaba Mejide. “Uno viene de buena fe...”, deslizaba José Luis Ábalos, mientras que el publicista lamentaba no pasarle la escaleta con toda la gente que entra. “Si me pedís que entre en un directo, decidme también las sorpresas que me voy a llevar...”, insistía Ábalos..

“Insisto que ha sido algo que ha surgido en el programa”, terminaba por defenderse Risto. “Es la primera vez que nos coge el teléfono el señor Koldo García y no tengo que mentirte en esto”, finalizaba el presentador.