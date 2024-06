Camilo y Eva Luna revelan en ‘El Hormiguero’ que concibieron a sus hijos en España: “Son andaluces”

Nervioso. Así admitía encontrarse el cantante colombiano Camilo este martes al entrar en El Hormiguero, a pesar de que ya lo ha visitado en otras ocasiones. De hecho, ha estado tantas veces en el plató que tuvo el detalle de bordar en su camiseta cada fecha junto a Pablo Motos, y también bordó dos hormigas. “En los aviones bordo. Fue idea de mi esposa”, admitía el artista.

Camilo va a arrancar una importante gira, que le llevará a recorrer España y Estados Unidos. Pero gran parte de la charla giró sobre su vida más íntima y personal. “Vas a volver a ser papá”, felicitaba el presentador valenciano al invitado, y quería saber si está más nervioso que la primera vez. “Con mi esposa no sabemos bien qué esperar. Cuánto más difícil puede ser de lo que fue salir de gira, y ahora saber la dinámica y salir con dos”, reflexionaba Camilo.

La pareja de Camilo es la cantante Eva Luna, y contó que la hija de Ricardo Montaner piensa que Dios creó a una persona especial para ella. “Yo estoy buscando y no tengo esa claridad. Veo a Eva Luna y veo que somos dos personas que encajan como piezas de Lego, no me imagino estando una persona que no sea ella”, relataba el invitado.

Ambos llevan muchos años juntos. “Nosotros empezamos antes de mi música, empezamos más chiquitos”, recordaba con cariño el cantante, trasladándose a sus 16 años. Los dos se hicieron populares primero haciendo vídeos de YouTube, y más tarde, cantando. “Y ahora volvimos a sacar vídeos de YouTube porque es divertidísimo”, admitía.

En la actualidad, Eva Luna está de siete meses. Y Camilo recibió la sorpresa de la visita de su mujer en el plató, luciendo una barriga de embarazada de 7 meses. “Nunca habíais estado los dos juntos en un plató”, detallaba Pablo Motos. “¡Exclusiva!”, gritaban con humor las hormigas.

Camilo quiso comentar que Eva Luna entró al plató con cuidado al subir el escalón que hay. “Yo me la conozco”, bromeaba el artista. A raíz de esto, Pablo Motos contó un susto que tuvieron recientemente, cuando se cayeron de una hamaca, con el bebé. “Pedí unos nudos que amarraban fuerte, pero no llegaron y amarré con esa cuerdita y se cayó”, lamentaba el cantante. “Nos pasamos un rato largo en el baño llorando los dos del susto”, se sinceró.

“España es muy fértil”

La primera hija de la pareja se llama Índigo, y están esperando un bebé que se llamará Amaranto, aunque no conocen el género. Y a raíz de esto, Pablo les deslizó que su paternidad está relacionada con España, pues aquí conciben sus hijos. “España es una tierra muy fértil”, bromeaba Eva Luna, pidiendo perdón porque “me están viendo mis padres”.

“Nuestras dos hijos son no solamente de España, sino que son andaluzas. Tengo una teoría, el tomate de Huelva”, aseguraba Camilo. Sobre la particularidad del nombre que han elegido, Amaranto, el cantante detalló que “es una flor, es un color, y en la mitología era una planta que había en un monte en una montaña donde no llovía y estaba siempre florecida sin cuidados, inmortal. Pintamos nuestra casa de Índigo y Amaranto”, sentenciaba.