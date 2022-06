Camilo habla sobre su reciente paternidad: "Es una copia de mi mujer Eva Luna, pero tiene mis pies"

El artista colombiano Camilo se convertía en el último invitado de esta semana en el programa de Antena 3. En un primer momento, el artista iba a acudir este martes, pero su positivo por Covid le retrasó su visita al plató de Pablo Motos y finalmente ha sido este jueves cuando todos los televidentes han podido disfrutar de la entrevista. "Tenía muchas ganas de venir, y cuando se anunció que vendría el martes, di positivo", comentaba el invitado.

Además de conversar sobre su carrera musical, el cantante presentaba su nuevo sencillo, Pegao, una mezcla de reguetón y cumbia de lo más pegadiza. Una canción que sirve como anticipo de lo que será el nuevo disco, y que está previsto que se estrene en septiembre.

Aunque si hay algo por lo que Motos ha querido preguntarle, ha sido sobre su reciente paternidad. "Es igual que Eva Luna (su pareja), pero tiene mis pies. Los pañales los cambio yo desde que nació, es como mi momento de conexión con ella". Pero si hay algo que ha cambiado desde que Indigo, su hija, llegara a su vida han sido sus rutinas, y es que el artista cumple un estricto 'planning' de lo más curioso, en el que practica meditación, oraciones y deporte.

El artista comenzará dentro de poco su gira en España, por lo que el presentador ha querido saber alguna curiosidad de su equipo de trabajo. "Nos llamamos 'El círculo', es el momento en el que nos encontramos el equipo entero y nos reunimos antes de salir al escenario, en ese momento somos conscientes de que estamos siendo usados para un oficio sagrado. Es el momento para que cada uno diga lo que quiera".

Pero si hay algo sorprendente que ha querido rescatar el conductor de El Hormiguero ha sido la relación desde niño que Camilo ha tenido con las abejas. "Mis papás son apicultores, desde que tengo memoria, siempre he estado rodeado de abejas. Ese es el oficio al que siempre se han dedicado en mi casa", comentaba el invitado.

Desde el programa de Antena 3 han presentado otro nuevo sencillo del artista, una bonita historia que comenzó en su última visita a El Hormiguero. "Después de decir aquí que me gustaba tu guitarra, me contactaron desde el equipo de Alejandro Sanz, él es muy amigo de mi suegro, y me mandó una guitarra. Fue a mi concierto con su familia, y ahí nos conocimos. Le dije con todas las ganas del mundo que algún día íbamos a hacer una canción, empezamos a hablar y grabamos una canción juntos, Nasa". "Es muy fuerte cuando me doy cuenta de que estoy haciendo una canción con uno de los artistas favoritos de mi infancia", añadía.

