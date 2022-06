El talento desaprovechado de Anne Igartiburu en La 1: ¿por qué RTVE no le encarga nuevos formatos?

Anne se merece mucho más de lo que le ofrece RTVE y esto ocurre ya desde hace demasiados años. Ante tal situación, es lógico que la eterna presentadora de Corazón haya empezado a explorar otros caminos dentro de la televisión como compaginar el programa de corazón de La 1 con el formato 10 momentos en el prime time de Telemadrid. Esto es lo que precisamente le falta a Anne Igartiburu, un prime time en la cadena pública.

Es cierto que la televisión en España carece de cierto tufo machista, donde prácticamente Eva González es la excepción: todos los grandes formatos van a parar a presentadores. Y eso que a Anne tablas no le faltan, ¡para nada! la autora del ya icónico saludo “Hola corazones”, lleva desde el año 1993 en la pequeña pantalla desde que debutara en ETB1 y la fichara el año siguiente Telecinco para presentar Una pareja feliz, ¡casi tres décadas que se dice pronto! Y ahí sigue, regalándonos una sonrisa y una naturalidad contenida que en ocasiones se agradece en televisión frente a otros perfiles más histriónicos o que los provocan con tal de ganar protagonismo. A ella nunca le hizo falta.

Aterrizó en 1997 en La 2 para presentar El imperdible, un programa cultural de tendencias. El año siguiente ya saltó a La 1 de donde no se ha movido, primero con el efímero Maridos y mujeres y después con el ya clásico Corazón. Está claro que el programa rosa de la cadena pública es otra víctima más de la desconexión de la audiencia con la cadena, a la que solo regresa en eventos deportivos, Eurovisión, Master Chef y poco más. Y no es justo. Hubo una época, allá en los inicios de los 2000 donde Corazón sobrepasaba los 2 millones de espectadores diarios, hoy apenas supera los 500.000. Hasta el punto que la cadena decidió suprimirlo a partir de este próximo verano pero a última hora, decidió echarse atrás.

La presentadora perfecta existe y es ella

La mejor época profesional de Anne fue de 2005 a 2009 dónde triunfaba en las sobremesas con su “Hola corazones”, arrasaba en prime time con ¡Mira quién baila! Y reventaba los audímetros con las Campanadas (por cierto, lleva ya 17 años consecutivos presentándolas, todo un récord en la televisión de nuestro país). El punto de inflexión fue a finales de la década de los 2000, cuando una endeudadísima televisión pública se quitó de encima diferentes programas y profesionales, ocasión que aprovechó Telecinco para hacerse con el programa de baile. Ya nunca fue igual. El puntito canalla de la cadena de Fuencarral terminó por quemar el que era un programa blanco y sin polémicas.

Anne se merece más protagonismo en RTVE. Varias generaciones han crecido con ella, como ese “ser de luz”, de inmaculada presencia que irradia sencillez, cercanía y amabilidad. Porque eso es lo que es Anne, un rostro amable que hace falta en televisión. Una presentadora que, además, está muy bien considerada entre los profesionales del medio. No es de extrañar que tenga los reconocimientos más importantes: TP de Oro, Premio Ondas, Premio ATV, Premio Micrófono de Oro y 2 Premios Antena de Oro. O lo que es lo mismo, es que como si en Hollywood una actriz ganara el Emmy, el Globo de Oro, el Tony y el Óscar. ¡Ahí es nada!

Con casi una veintena de galas diferentes presentadas y tras participar en casi una decena de películas y otra decena de series, Anne se merece más, mucho más. Anne se merece un prime time. No sabemos si lo ha pedido a los directivos de RTVE -aunque en su día se lo preguntó sin mucha suerte Mariló Montero delante de toda España- y ojo, no pasaría nada porque así fuera: no hay nada más digno que pedir trabajo.

Desconocemos si Anne Igartiburu ha sido tentada en todo este tiempo por Telecinco o Antena 3, no sería de extrañar, pero su fidelidad a La 1 ha sido y es incontestable. Quizás la cadena no pase por su mejor momento, pero lo intenta con nuevos programas que, desgraciadamente, ninguno va a parar a Anne.

Ella es, sin duda, la viva imagen de la presentadora perfecta. Y tras casi tres décadas en RTVE parece que los que allí mandan no se han dado cuenta. `La Igartiburu´ merece más presencia en TV y desde aquí no nos cansaremos en reivindicarlo.

[Más información: RTVE da marcha atrás y mantendrá 'Corazón' a diario tras reunirse con Anne Igartiburu]

Sigue los temas que te interesan