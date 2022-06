Ana Peleteiro, sobre su embarazo: "Va a ser un niño, me lo dice mi intuición y el calendario chino"

La atleta y medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Ana Peleteiro, visitaba en la noche de este miércoles el plató de El Hormiguero. La deportista acudía al programa de Pablo Motos para hablar sobre sus nuevos proyectos y también sobre su reciente anuncio de embarazo.

En cuanto Peleteiro irrumpía en el estudio, Motos recordaba a la audiencia que no venía solo ella, sino que llegaban dos. "Estoy de doce semanas, yo me noto mucho la barriga, no es la de un bronce olímpico", comentaba entre risas antes de sentarse en la silla.

La exconcursante de El Desafío anunciaba esta noticia a través de sus redes sociales, donde publicaba un emotivo vídeo dedicado a su pareja, Benjamin Compaore, junto a un bonito texto: "Me enamoré de ti hace muchos años atrás, pero la vida decidió que no era nuestro momento. Cinco años más tarde, lo volví a hacer, pero esta vez de una forma complemente diferente (...). Ocho meses más tarde de nuestra “segunda oportunidad” la vida nos sorprende con lo más bonito y con aquello que queremos y deseamos desde el primer día. Vamos a ser papás, de un bebé precios@, que nacerá rodead@ de muchísima gente que lo va a amar y a cuidar".

Unas palabras que reproducía Pablo Motos en directo a la vez que se emitía dicho vídeo, algo que ha emocionado profundamente a la deportista. "No quiero llorar que hoy estoy muy guapa", comentaba entre risas.

Además, la deportista ha contado el proceso desde que sospechó que estaba embarazada, hasta que se enteró toda su familia. "No nos esperábamos que fuera tan rápido. En redes sociales solo me salían o embarazadas o gente infértil. Yo en mi cabeza pensaba que no me podía quedar embarazada". Aseguraba que fue tras su concentración en Portugal cuando tuvo una serie de mareos y muchas náuseas y, aunque el test diera negativo, lo volvió a realizar y ahí se llevó la alegría.

"Creo que es un niño, me lo dice mi intuición. Mi prima me dijo que, según el calendario chino, por la edad de la madre y el mes de concepción, a mí me sale niño, y me ponía 93% de fiabilidad", confesaba la invitada. Además, quiso comprobar si esto funcionaba con algunas 'influencers' que habían sido madres recientemente. "Busqué a María Pombo y a Laura Escanes, y con ellas también acertaba el calendario".

Motos le preguntaba a la gallega cómo ve los próximos Juegos Olímpicos en 2024 y si seguiría entrenando para ellos. "Me pone literalmente cachonda pensar competir en París con mi hijo y mi familia en la grada, después de ganar una medalla olímpica y que no estuvieran allí por el Covid. Tengo un año y medio para preparar los juegos, doy a luz en diciembre", respondía tajantemente.

Antes de finalizar su entrevista, el presentador le pedía a Peleteiro que mandara un mensaje a todos aquellos niños que sufren discriminación. "Que estén seguros de sí mismos, que no tengan miedo del niño que se mete con ellos, que lo hablen en el colegio y en casa, que no tengan vergüenza de ser quienes son. Estamos aquí por nuestros antepasados, yo no lo conozco porque soy adoptada, pero estoy orgullosa y no te tienen que crear complejos".

.@apeleteirob lanza un mensaje a los niños y niñas que puedan sentirse discriminadxs #PeleteiroEH pic.twitter.com/hqWiVzoD2n — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 8, 2022

