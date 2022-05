Ana Peleteiro, la atleta que arrasa en TikTok

Ana Peleteiro es una deportista española que compite en atletismo, especialista en la prueba de triple salto, que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, obteniendo una medalla de bronce en el triple salto. Sin embargo, ella no solo destaca por ser un atleta de éxito, sino también por su gran presencia en las redes sociales. De hecho, podríamos decir que Ana Peleteiro no deja a nadie indiferente con el contenido que comparte a través de sus perfiles... sobre todo, con su cuenta de TikTok (@apeleteirob) con 410 mil seguidores y 8,3 millones de 'me gusta'.

Peleteiro no solo se anima con los trends más típicos de la plataforma de TikTok, sino que usa su perfil para compartir asuntos de su vida diaria, ya sean más importantes o más banales... De hecho, recientemente compartía su último cambio de look: una melena corta.

De la misma forma, no duda en compartir lo que es la vida de una atleta profesional, y puede que en esto resida el gran valor de su creación de contenidos en internet. Peleteiro sabe que su vida conlleva mucho esfuerzo y sacrificio, aunque siempre habla también de un "equilibrio" entre lo exigencia personal y la necesidad de disfrutar.

Por eso, a través de su perfil también comparte su vida en pareja. Su novio se llama Benjamin Campaoré y es francés, así como también un apasionado del deporte.

Su paso por televisión

Para los que no tengan claro todavía quién es Ana Peleteiro, ella también ha estado presente en la televisión. Concretamente, en 2021, la atleta dio el salto a la televisión con el programa El Desafío, presentado por Roberto Leal y en el que estrenó con un impresionante número de magia de La cama de la muerte. En semanas siguientes la vimos tocar junto a Camela, o superar los dos minutos bajo el agua en la prueba de la apnea. En la final, encendió cerillas subida a un torito hidráulico.

“Empecé con miedo e inseguridades de no sentirme en mi lugar” reconoció la deportista, para más tarde añadir que El Desafío fue “una experiencia para repetir, estoy encantada”.

También para televisión ha protagonizado recientemente una campaña junto a Manu Sánchez de 'Contra el Maltrato: Tolerancia Cero', centrada en la protección de las mujeres que sufren violencia de género en el entorno rural.

Recientemente, el pasado 28 de abril pudimos ver a Peleteiro en 'Pasapalabra' como invitada y protagonizó un duelo junto con Tania Llasera yAna Peleteiroen la prueba musical que resultó muy divertido.

