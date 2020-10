En España, TikTok ha generado 14 millones de descargas en España, entre la App Store y Google Play. De hecho, en la actualidad, es la primera app más descargada y la que tiene un mayor tiempo de uso entre los menores españoles. Además, cada día hay más personas que se unen a este fenómeno viral con el objeto de convertirse también en creadores de contenido en esta red social. Parece complicado, pero hacerse viral en TikTok solo supone conocer muy bien cómo funciona esta red social, y por ello, es necesario seguir una serie de consejos y trucos básicos. Por eso, aquí te explicamos fácilmente cómo hacerse viral en TikTok.

Cómo hacerse viral en TikTok

1. Haz que tu audiencia se fije en ti

En primer lugar, necesitas que tu audiencia se fije en ti. En TikTok hay millones y millones de creadores, pero tú tienes que tener algo especial que suponga una llamada de atención para tus seguidores, algo que implique que no pasen directamente al siguiente contenido sin haberle dado "like" al tuyo. Por ejemplo, a la hora de empezar en TikTok, una buena estrategía puede ser contar historias personales. Esta es una forma de exponer tus pensamientos y tus emociones para conseguir la empatía de esas personas que te están viendo. A veces tenemos miedo de exponernos, pero en muchas ocasiones las redes sociales implican conseguir mucha gente que se siente identificada con nosotros.

2. Sube contenido 3 veces al día

En segundo lugar, es importante ser constante a la hora de subir contenido. Concretamente, por el funcionamiento de la aplicación conocemos que subir contenido al menos 3 veces al día día permitir incrementar las posibilidades de que alguno de esos contenidos se convierta en "viral" o "semiviral" (en este último caso, que consiga tener un buen impacto aunque la aplicación no lo muestre a todo el mundo). Es decir, podemos conseguir que alguno de estos 3 videos superen los 10k en vistas.

3. Participa de los contenidos que se hacen virales

Para hacerse viral en TikTok es importante seguir las "tendencias". De esta forma, si hay un baile que se ha hecho viral y lo está haciendo todo el mundo, lo más probable es que te toque también hacerlo (si crees que lo vas a hacer bien o si puede ser gracioso hacerlo). De la misma forma, si todo el mundo está usando el mismo audio, también sería importante que lo hicieras, pero no como todo el mundo. Usar las tendencias y copiarlas no va a hacer que llegues a ningún sitio en esta aplicación. Lo importante es darle tu propio toque especial a los contenidos, sino resultarán monótonos y aburridos.

4. Crea un tipo de contenido en concreto

En cuarto lugar, para destacar en TikTok y crear tu propio "nicho de audiencia" es importante crear un tipo de contenido en concreto. Por ejemplo, si destacas en la música y los bailes, los contenidos deberían ir enfocados hacia estas temáticas. Si crees que eres bueno o buena contando historias, también deberías apostar por ello. También es probable que te gusta hacer reir y por tanto, quieras generar situaciones cómicas que gusten a la audiencia (muy importante hacer humor con respeto y sin involucrar a otras personas).

5. Experimenta

Si bien es cierto que los contenidos de tipo concreto te ayudarán a que la audiencia te identifique, también es importante experimentar. No va en contradicción con el anterior consejo, sino que, además de crear tus propios videos, también es importante que alguna ocasión arriesgues. Esos videos completamente diferentes a los de los demás son también los que llaman la atención y pueden hacer que un nuevo usuario se quede a verte.

6. Sé original

Finalmente, en la originalidad se encuentra el éxito. Si quieres hacer un baile, hazlo, pero de forma original. Si quieres contar una historia, no dudes en expresarte, pero cuentalo de una forma poco convencional y utilizada... por ejemplo, en vez de con tu voz, escríbelo o dibújalo. Estas son formas de crear contenido llamativo que el resto no hace. Te llevará más tiempo, pero si es necesario, apuesta por crear contenido de calidad y no por subir muchos videos pero poco elaborados.