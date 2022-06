Ana Peleteiro anuncia que está embarazada de tres meses: el emotivo vídeo de la medallista olímpica

La medallista olímpica y exconcursante de El Desafío Ana Peleteiro (26 años) ha cumplido su sueño y va a ser madre primera vez junto a su pareja, el también deportista Benjamin Compaore (34). El modo en que Ana ha anunciado su embarazo en las redes sociales ha emocionado a los usuarios. Está feliz y ha querido compartir con sus más de 330.000 seguidores en Instagram no sólo cómo recibió ella la noticia, sino cómo se han ido enterando todos los miembros de su familia y allegados.

En solo unas horas, la publicación ya tiene cerca de 300.000 likes y ha recibido felicitaciones incluso de famosos como Rosa López (41) que, al ver las imágenes, escribe: "¡Qué fuerte, mi niña! no te conozco en persona, pero te admiro y no sabes la alegría de ver esta hermosa noticia, preciosa mía, ¡felicidades!". Otras futuras mamás como la nadadora Ona Carbonell (32) o Violeta Mangriñán (25) también le dan la enhorabuena.

Peleteiro ha recopilado su propia reacción y también la de su novio al descubrir que la prueba de embarazo era positiva. Luego, aparecen diferentes miembros de su familia y amigos, algunos de ellos por videollamada, que se muestran entusiasmados con la noticia. ¡Y no falta la ecografía! Todo muy bonito y con la lágrima a punto de salir.

Ella misma confirma que está de tres meses en un mensaje que ensalza por encima de todo su relación con Benjamin. "Me enamoré de ti hace muchos años atrás, pero la vida decidió que no era nuestro momento. Cinco años más tarde, lo volví a hacer, pero esta vez de una forma complemente diferente. Meses después me enamoré de la forma en la que tratabas a tus hijas, en cómo te desvivías por ser el mejor papá y del amor incondicional que tenías por ellas, sin dejar de ser el novio más bueno y atento del mundo", empieza.

Y luego pasa a lo verdaderamente importante: "Ocho meses más tarde de nuestra segunda oportunidad la vida nos sorprende con lo más bonito y con aquello que queremos y deseamos desde el primer día. Vamos a ser papás, de un bebé precios@, que nacerá rodead@ de muchísima gente que lo va a amar y a cuidar. Estamos viviendo un sueño".

Para los que no conozcan al padre del futuro bebé de Ana Peleteiro, deben saber que es francés, especialista en la modalidad de triple salto, con varias medallas y premios en su palmarés deportivo y padre de dos hijos de una relación anterior. Ambos se apoyan mutuamente en sus carreras y han estado juntos también en la polémica. El año pasado salía a la luz una denuncia por supuestos malos tratos contra Compaore de la que fuera su pareja, que posteriormente fue retirada. La gallega le defendió, asegurando que es "el hombre más inteligente y respetuoso que conoce".

Todo eso quedó atrás, ahora ambos deportistas viven con ilusión la llegada de un nuevo miembro a la familia. Ella no podrá presentarse a los próximos campeonatos debido a su estado, así que será en los Juegos Olímpicos de París en 2024 cuando pueda volver a competir.

