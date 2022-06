El trabajo que Álvaro Morte estuvo a punto realizar para ganarse la vida en Dublín: "Soy un inconsciente"

El Hormiguero ha inaugurado su semana con la visita de dos actores; Álvaro Morte, conocido por su famoso papel de El Profesor en La casa de Papel, y Rodrigo Santoro famoso para toda la audiencia por su participación en 300 o Love Actually. Ambos acuden al plató de Antena 3 para promocionar su nuevo proyecto, Sin límites, una miniserie sobre la primera vuelta al mundo de Elcano y Magallanes que estará disponible a partir de el próximo diez de junio en Prime Video.

El presentador ha querido conocer cómo fue este complicado rodaje, ya que recrear un viaje tan largo e intenso no ha debido ser nada fácil. "Pasamos mucho calor durante la grabación porque rodamos en Madrid el año pasado, justo en el mes de junio", comentaba Santoro. "Encontramos una solución, pegó un tubo de tránsito conectado conmigo y el aire acondicionado".

Si hay algo que es muy personal en cada actor es cómo se preparan los papeles que deben interpretar, pero Álvaro Morte ha querido desvelar en El Hormiguero una técnica secreta que le hace conectar con su personaje mucho mejor. "Cada vez que hago un personaje intento encontrar una música que pueda conectar con el personaje. En esta miniserie, yo me fui a buscar en ACDC, porque pienso en esos grandes grupos de Rock que hacen esas cosas tan épicas. Porque no intentamos hacer un documental, lo que hicimos es entretenimiento", aseguraba.

Pero si hay algo curioso que le ocurrió al actor durante el rodaje fue cuando tuvo que acudir a la cita para vacunarse frente al Covid. "Yo saqué cita para vacunarme, pero el rodaje se retrasó un poco y no me daba tiempo a descaracterizarme, pero tampoco quería perder la cita. Me fui con la peluca, la barba y vestido del siglo XVII. Me fui para allá y la gente me miraba. Yo recuerdo que la enfermera me miró y yo le dije: 'Soy actor vengo de un rodaje', y me contestó que pensaba que venías lleno de mierda".

Por su parte, Rodrigo Santoro, viejo conocido de Hollywood, ha querido recordar su paso por la mítica película Love Actually. "No la he vuelto a ver, la vi solo dos veces", confesaba, a lo que el presentador le explicaba que había sido elegido como uno de los actores de Hollywood que mejor besaba y que demandaba conocer su técnica. "Hacerlo con cariño, con amor y con delicadeza. Claro, para empezar, luego si nace la pasión pues seguir con eso".

La mayor sorpresa ha llegado al final, cuando el actor español ha dejado ver la imaginación que tuvo para ganarse la vida en Dublín. Al parecer, una amiga suya le animó a mudarse de ciudad, ya que en España no tenía trabajo. "Bueno, era justo enero y nadie contrataba a nadie. Dejé los currículums en toda la ciudad, y como soy un inconsciente, yo me había llevado un CD de Pata Negra y dije pues me hago profesor de flamenco. Puse carteles por la ciudad, pero justo cuando me empezaron a llamar, me llamaron para hacer una obra de teatro aquí. Menos mal, no tengo ni idea de flamenco", confesaba entre risas.

[Más información: Miguel Ángel Revilla afirma en 'El Hormiguero' que el rey emérito ha sido la "gran decepción" de su vida ]

Sigue los temas que te interesan