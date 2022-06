Cristina Pedroche: "Si estoy congestionada y tengo una buena relación sexual, respiro mejor"

En esta última noche de la semana, El Hormiguero ha recibido a la presentadora Cristina Pedroche, quien acude esta vez al programa de Pablo Motos no como colaboradora, sino como invitada. Actualmente, la integrante de Zapeando ha hecho un parón en su vida laboral en laSexta para presentar Love Island, el reality que acaba de estrenar su segunda temporada en Neox.

"Es un reality de amor, de los de verdad. Lo que más me gusta es que es real y va al momento, es totalmente actual. La gente tiene que ver el reality por la aplicación y decidir lo que le va a ir ocurriendo a los isleños", explicaba la colaboradora de televisión sobre el estreno de este nuevo programa el pasado 22 de mayo.

"Delante de la televisión, yo no haría eso que hacen ellos, no sería capaz", respondía al ser preguntada si sería capaz de ir a un reality así para encontrar el amor. "Es un formato que ha tenido mucho éxito en muchos países", añadía en relación con el seguimiento del formato a nivel internacional.

Hablando de amor, Pablo Motos ha querido recuperar unas declaraciones que hacía su invitada en el programa en el que trabaja. "Has contado que utilizas el sexo como medicamento, para el constipado", contextualizaba el presentador. "Si estoy congestionada y tienes una buena relación sexual, se te queda todo más despejado y respiro mejor".

Sin duda, algo que también ha sorprendido a los televidentes son algunas "manías" que la presentadora ha confesado en el programa, sobre todo las relacionadas con los "objetos". "Creo en la energía de los objetos. Por ejemplo, ayer mi madre me compró un collar que yo quería, y yo no me lo he querido poner hoy porque es nuevo y no sé que energía tiene y para traerlo aquí... He dicho que mejor me lo pongo para Zapeando que controlo más el espacio. Las cosas me dan buena suerte o mala suerte. Otro tema son los bolis, siempre llevo muchos, pero si alguien me pide uno y no me convence su energía, se lo regalo, para que no me lo devuelva", aseguraba ante la risa del público.

