Cristina Pedroche vuelve a 'Love Island': "Enviar fotopenes no es una forma de ligar, es acoso"

Cristina Pedroche vuelve a ponerse al frente de Love Island este domingo 22 de mayo. El reality estrena su segunda temporada en Neox y volverá a aislar en una villa a un grupo de solteros y solteras que buscarán el amor en el programa.

La estrella de Atresmedia se muestra encantada de volver a este formato en el que, como con cada proyecto de su carrera, intentará seguir sorprendiendo con sus estilismos. "Para mí es un juego, me gusta jugar con la moda y divertirme", confiesa.

El formato producido por Boomerang TV cerró su primera temporada con una media de 208.000 espectadores y un 1,3% de cuota, unos datos que según la presentadora no reflejan el éxito real del programa: "Había picos del 5% en jóvenes, que es nuestro público. Un 5% en Neox es lo más", resalta la madrileña, que también hace referencia a la buena acogida que el espacio ha tenido en ATRESplayer PREMIUM, la cual ha sido clave para su renovación.

¿Qué has aprendido sobre el roneo en este programa?

He aprendido que los jóvenes, como si yo ya no perteneciera a esa gente, tienen muchas ganas de pasárselo bien, son muy divertidos y muy echados pa'lante. Hay un equipo de casting increíble y han sacado lo mejor de lo mejor.

La mecánica del programa exige tener pareja para continuar. ¿Es una metáfora de la vida real?

Nunca me lo había planteado. Está muy bien tener pareja, pero lo primero es quererte a ti misma. No eres más feliz por tener pareja o no, esto es un formato de tele con esa mecánica en la que tienen que tener pareja para seguir, pero no es una metáfora de la vida. Lo importante en la vida real es el amor propio.

¿Cuáles dirías que son las mejores técnicas para ligar? Porque hay gente que todavía piensa que es enviar fotopenes.

A mí me llegan fotopenes, pero me parece acoso. Si alguien piensa que es una forma de ligar, piensa mal. Para ligar funciona muchísimo el hacer reír. Más que buscar una pareja, buscan un amigo que se convierta en pareja, esto se puede extrapolar a la vida real, porque la base del amor es la amistad. Que te haga reír y que sea tu amigo son cualidades que yo he buscado y he encontrado.

Has dicho que intentarás seguir sorprendiendo. ¿Este afán de superarte ha llegado a ser una presión para ti?

Para mí es un juego. Me gusta jugar con la moda y divertirme, presión ninguna. Nadie me pone ninguna presión salvo yo misma la de intentar superarme y pasármelo bien.

¿Eres de mirar mucho las audiencias?

Yo miro las audiencias según me levanto cada mañana para saber qué está funcionando más y qué menos, pero las cifras no quieren decir que el formato sea más o menos bueno. Hay cosas que funcionan que para mí no son tan buenas como otros formatos increíbles que no funcionan. Incluso hay series de superéxito que en abierto no han tenido repercusión y luego en una plataforma lo revientan.

¿Qué balance haces de la audiencia de la primera temporada de 'Love Island' en Neox?

Yo estoy muy contenta con la repercusión que ha tenido Love Island, si los directivos no hubieran pensado que es un éxito, no habrían renovado, a la gente no le gusta gastar dinero en algo que no funciona. Yo con repetir los datos del año pasado ya estaría contentísima. Aunque en Neox tengas un 1,1%, si analizas ese dato había picos del 5% en jóvenes, que es nuestro público. Un 5% en Neox es lo más. Además también ha funcionado muy bien en ATRESplayer PREMIUM, hay mucha gente que lo ha visto después como si fuera una telenovela.

El año pasado ya se habló de la ausencia de perfiles LGTBI o con cuerpos no normativos. ¿Cambiará eso esta temporada?

Ha habido unas 5.000 personas que se han presentado y han elegido a los mejores perfiles. Por una cuestión de mecánica, solo hay heteros. Si hubiera homosexuales o bisexuales, habría que cambiar la mecánica, pero tachar a Atresmedia de no tener diversidad cuando tienen productos como Veneno, Drag Race... Ojalá hubiera una edición LGTBI, estaría encantada de presentarla y sé que no es algo que se haya descartado, así que nunca se sabe.

