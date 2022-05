El concurso de Juan Muñoz en ‘Supervivientes’ corre peligro por un ataque de gota

La salud le está jugando una mala pasada a uno de los concursantes nominados de Supervivientes. El actor y humorista Juan Muñoz, conocido por haber sido durante años el 50% del dúo Cruz y Raya, está sufriendo un dolor insoportable en uno de sus pies, y como consecuencia, casi no puede caminar.

Tal como ha revelado él mismo, está sufriendo un ataque de gota, pero el dolor le está resultando tan insoportable que en algún momento ha pensado que se trata de una lesión. “Llevo todo el día jodido. Es una putada, no salgo de una y me meto en otra. Lo que no sé es si es la gota o un esguince, pero no creo que me haya torcido yo nada”, reconocía el también director de cine a su compañera Ana Luque.

Todos los compañeros han sido conscientes del malestar de Juan, que está nominado para abandonar el concurso junto con Alejandro Nieto, Ignacio de Borbón y Kiko Matamoros. “Le veo muy jodido”, decía Anuar, en referencia a las dolencias de Muñoz.

Ha llegado a ser tan extremo el dolor que Muñoz ni siquiera ha podido mantenerse en pie. “No sé lo que es, tener un hierro no es lo mismo que tener un hueso. Muchas veces el hierro te juega malas pasadas”, añadía.

Es inevitable pensar cómo en el año 2011 Kiko Rivera sufrió un ataque de gota estando en Honduras que mermó mucho su salud, y provocó su salida por razones médicas. Anabel Pantoja, prima del DJ y concursante de la actual edición, no ha podido evitar acordarse de él. “Yo se lo he visto y me ha recordado al de mi primo, el pie todo tieso...”, recordaba, explicando también a sus compañeros que fue esa la razón por la que Kiko tuvo que poner punto final a su aventura en Supervivientes.

No todo ha sido malo para Juan en la última jornada. En la emisión de anoche de Supervivientes: Tierra de nadie, los concursantes han participado en un juego de recompensa llamado “delicioso o asqueroso”, en la cual debían elegir una tapa de un gran banquete. El sabor de las mismas podía ser agradable o tener algún ingrediente que enturbie su sabor, y además, tendría una recompensa o una penitencia para el compañero que eligiese el dueño del plato. Juan creía que su plato tenía una penitencia, y eligió a Marta Peñate para cumplirla, pero para sorpresa de los dos, era una recompensa, y los pasaron la noche en el paraíso.

