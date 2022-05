Juan Muñoz criticaba así a Isabel Pantoja cuando la cantante decidió concursar en 'Supervivientes'

El refranero español es muy rico e inmensamente apropiado para diferentes circunstancias de la vida y sino que se lo digan al cómico y actor Juan Muñoz. Hay un refrán que dice “No escupas para arriba porque te puede caer encima”. Esto es justo lo que le ha pasado al que fuera el 50% de Cruz y Raya.

En unas declaraciones, rescatadas por Socialité, se ha podido escuchar cómo Muñoz era tajante sobre la presencia como concursante de Isabel Pantoja en Supervivientes 2019. Fue hace un par de años, en uno de sus monólogos, donde el humorista se mostraba implacable, “siento pena y vergüenza de ver a una artista como es Isabel Pantoja en ese programa”, a lo que un amigo respondía: “la pasta, hermano, la pasta… mucha pasta…”, a lo que Muñoz replicaba, “chiquitín, tú sabes que yo no me prostituyo de esa manera”. Circunstancias de la vida, es ahora Juan Muñoz uno de los robinsones de la actual edición de Supervivientes, ¿motivos?

En 2019 se aseguró que Isabel Pantoja aceptó concursar en Supervivientes por problemas económicos, y que el fichaje estaba dentro de un pack multimillonario que incluía otros proyectos en Mediaset, entre los que destacó su presencia como jurado en el desaparecido programa de talentos infantiles, Idol Kids.

Al conocerse la noticia sobre el fichaje de Muñoz por Supervivientes fueron muchos las informaciones que aseguraron que el cómico aceptaría participar en el programa para solucionar sus presuntos problemas económicos. Opción por la cual también aceptó Pantoja para ser una de las concursantes de 2019. Ambas situaciones parecidas e igual de lícitas.

Socialité ha ido más allá y ha sacado un monólogo en el que Juan Muñoz se reía de colaboradores y presentadores de Mediaset como Kiko Matamoros, Belén Esteban o Jorge Javier Vázquez, el presentador de Supervivientes, reality en el que está él mismo participando, y haciéndolo con chistes y comentarios desafortunados aunque la peor parada fue, sin duda, la tonadillera.

Fuertes críticas de Luis Alvero

El pasado mes de abril, la revista Semana recogía unas declaraciones del que fue uno de los mejores amigos de Juan Muñoz, Luis Alvero, hasta que una deuda no saldada terminó con su amistad. Alvero fue muy duro con el cómico del que afirmó “solo le queda un amigo. Es con él con quien está habitualmente. En general, está muy solo. La vida de Juan es un desastre", y añadía, “aceptar Supervivientes es, obviamente, para saldar sus deudas porque tiene muchas. También tiene deudas personales con amigos como yo. No sé cifras, pero son innumerables, de hecho, él me decía: 'yo voy dejando muertos por todas partes”.

En la misma entrevista, Alvero añadió, “no tiene contacto con su hermana. Él le compró a su madre una casa en Málaga, pero, según la hermana, él no había pagado ningún tributo. Acusaba a la hermana de que obligaba a la madre a trabajar de limpiadora para poder pagar las cosas de la casa y la hermana dijo que era mentira. Acusó a Juan de que les había dejado tirados con sus fiestas".

Según la revista, el caché del humorista supera los 12.000 euros semanales, cifra que aumentaría hasta los 200.000 euros si permanece los tres meses de realiy.

