La última aparición de José Luis Losa en 'Sálvame' en la que relataba su dura situación

Posiblemente haya sido uno de los concursantes más carismáticos de cuántos realities hayamos visto en España, José Luis Losa ha sido encontrado muerto en su domicilio, en el municipio albaceteño de Munera, a los 47 años.

José Luis apareció hace escasas semanas en Sábado Deluxe para contar que estaba pasando uno de los momentos más duros de su vida. Como así lo confirmó anoche su excompañero de Supervivientes, Iván González que habló hace apenas un par de días con él y narró la soledad y la pena en la que estaba sumido el cocinero desde hacía un tiempo.

“Ha intentado vivir, hacer su vida por la familia, pero al final la pena le ha podido (…) me duele por sus hijos, que sé que los amaba con locura, pero José Luis, sin Inma, pensaba que no era nadie”, afirmaba y añadía, “cuando pasan estas cosas, siempre se dice que quienes se van eran buenas personas, pero en el caso de José Luis era verdad, no he conocido a nadie tan bueno. Espero que la familia le perdone. Hablé antes de ayer con él y lo encontré normal... pero ya intentó esto hace tiempo”.

Precisamente fue la muerte de su mujer, Inma Simarro -defensora en plató de Losa durante su participación en Supervivientes- el motivo que hundió al concursante en un estado continuo de tristeza del que, al parecer, no se habría recuperado. Hace un par de meses José Luis perdió a su mujer de un infarto, noticia que Lucia Pariente, madre de Alba Carrillo, contaba en su perfil de Instagram.

En su última aparición en Sábado Deluxe, José Luis dejó entrever cuál era su estado anímico actual, “es un palazo, porque he perdido al motor de mi vida... La única palabra que se me pasa por la cabeza es que es muy injusto. Tenía 48 años (…) aunque tenía diabetes, fue inesperado, porque ella llevaba una vida muy sana. Estuvo un día en la UCI y pese a que estamos con la Covid-19, me dejaron estar con ella. La vida es muy dura, cuando llego a casa me hundo entero. Estoy haciendo una obra que tenía ganas de hacer para asegurarnos la jubilación y me centro en ello porque así se me va la cabeza", confesaba.

Días antes, José Luis contaba en Sálvame que estaba siendo tratado. "Estoy yendo a psicólogos y psiquiatras. De hecho, la psiquiatra que me estaba mirando me dio el alta el otro día".

José Luis, se ha suicidado dos meses después de morir su mujer

La psiquiatra le había dado el alta



Cuánto dolor tenía para no pensar en los dos hijos que deja



En España hay 11 suicidios diarios

Hay que tomar más en serio la salud mental, desde el gobierno y la sociedad pic.twitter.com/VcVG4pAxUF — silvia (@Silvia33domin) May 8, 2022

Gran concursante de realities

Pintor de profesión, José Luis Losa fue uno de los concursantes más queridos en MasterChef 4 llegando a clasificarse como 3ª finalista en una edición que terminó ganando Virginia Naranjo. Su personalidad afable, natural y campechana enamoró a la audiencia, tanto que un año después Telecinco le ficharía como uno de los concursantes de la edición 2017 de Supervivientes.

Fue en este reality donde sus innatas virtudes para la supervivencia le llegaron a aupar como ganador de la edición por delante de Alba Carrillo. Con una trayectoria impecable en el concurso, José Luis pudo sobrevivir por sus propios méritos y sin apenas ayuda de sus compañeros. Sin embargo, en la vida real le fue imposible hacerlo sin su compañera de vida, Inma.

El ayuntamiento de Munera ha declarado dos días de luto oficial en el pueblo, dónde el concursante era muy popular y querido.

