José Luis denuncia que no recibió el premio como finalista de ‘MasterChef 2016’

Noticias relacionadas 'Supervivientes' regresará a Honduras tras descartar Canarias

A través de las redes sociales, José Luis Losa, conocido por haber sido concursante de MasterChef en 2016, y por ganar Supervivientes en 2017, ha querido recordar este fin de semana sus aventuras televisivas, y ha desvelado que hay un premio que todavía no ha recibido.

Losa ha compartido una imagen en la que aparece abrazando a Lara Álvarez, de Supervivientes, explicando que es “un bonito recuerdo” y que se encuentra “agradecido” con el formato de telerrealidad de Telecinco, al revés de lo que le sucede con MasterChef.

“Quiero poner un comentario respecto a lo que se está publicando de mí de Supervivientes, que yo estoy en contra de Supervivientes y Telecinco. Es todo mentira”, explicaba Losa. “Tanto con Bulldog (la productora) como con Telecinco siempre estaré agradecido: presentadores, equipo, todos geniales y, de hecho, me llevo con todos bien”, apunta José Luis en su publicación.

Sin embargo, sus sentimientos hacia MasterChef “no es lo mismo”. “De esa productora sí tengo muy mal sabor de boca, el premio por quedar tercero nunca me lo dieron ni pude reclamar nada de nada, y encima cuando gané en Supervivientes me pidieron el 30% del premio del bruto, sin descontar impuestos. Les dije que un juez lo decidiría”, revelaba Losa, que en el reality de Telecinco logró un premio bruto 200.000 euros. En ese sentido, apunta que con la productora “sí tengo muy mal sabor de boca”, pero que “los presentadores y gran parte del equipo no tienen culpa”.

Hay que recordar que durante su participación en MasterChef, José Luis, que hasta entonces había ejercido como pintor industrial, se convirtió en el tercer clasificado del talent, quedándose a las puertas del duelo final. Por ello, el programa le hizo valedor de un Curso de Especialización de ocho semanas en el Basque Culinary Center, que sería el premio que ahora estaría reclamando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Luis Losa (@jose_luislosa)

La polémica de José Luis en ‘Supervivientes’

Durante los 90 días que duró la edición de Supervivientes 2017, José Luis demostró ser el mejor superviviente y la audiencia le quiso recompensar otorgándole la victoria por delante de Alba Carrillo.

Al año siguiente, José Luis debía reaparecer en el formato para entregar el cheque a la ganadora, que ese año fue Sofía Suescun, pero se convirtió en el gran ausente de la gala.

Entonces reveló que tenía discrepancias “con una persona que puso ahí la productora”, y que pese a que tenía un traje comprado para acudir a la gala, decidió no ir. “Tenía que pagar el tren y el hotel de mi mujer. Son cosas que no me han gustado. Me dijeron que era igual que todos los años y le dije: “A mí lo de todos los años no me compares, que no es la mejor regla de tres para comparar, porque yo fui a la isla cobrando mil euros y había gente cobrando 20.000 a la semana”.

El de Albacete admitía en una entrevista que esa intervención en la final tampoco era pagada, y que dos semanas atrás le dijeron “como bien sabes, no vas a cobrar” y que pese a ello accedió a ir, “pero tampoco es para aprovecharse”.