Antena 3 emitirá un nuevo capítulo de 'Mujer' el próximo miércoles 27

Por segunda semana consecutiva, Antena 3 volverá a triplicar la emisión de Mujer esta semana y el próximo miércoles 27 de enero emitirá un nuevo capítulo de la exitosa ficción.

Con este movimiento, Atresmedia intentará pelear hasta el último segundo por el liderazgo de audiencias mensual ahora que, tras el fin de semana, Telecinco ha conseguido recortar distancias.

A día de hoy, según datos de Kantar, Antena 3 mantiene una ventaja de cuatro décimas por encima de Telecinco. La de Atresmedia promedia un 13,6% por el 13,2% de su rival.

De esta forma, Antena 3 volverá a emitir una semana más ficción turca durante cuatro noches a la semana: Mujer en lunes, martes y miércoles, y Mi hija en domingo. Los viernes emite El Desafío, el sábado emitía hasta ahora El Juego de los Anillos y los jueves emite la serie El Nudo.

La semana pasada, a pesar de enfrentarse durante media hora al partido de dieciseisavos de final de Copa del Rey entre el Alcoyano y el Real Madrid que emitía Telecinco, Mujer mantuvo a sus fieles con un 20,3% y 2.261.000 espectadores.

Como ya publicamos, la ficción protagonizada por Özge Özpirinçci consiguió su segunda mejor cuota histórica al alargar su emisión por sorpresa hasta la 01:30 horas y así emitir el capítulo 43 por completo.

Aplastó así a Love is in the air, la comedia romántica turca por la que está apostando fuertemente Telecinco durante las últimas semanas. La ficción cayó a 934.000 espectadores, pero batió su récord en cuota (12,3%) al alargar su emisión hasta las 02:15 horas.

En estricta franja de competencia, de 23:31 a 01:30 horas, la ficción de Antena 3 anotó un 23,1% de cuota y 2.224.000 espectadores por el 10,6% y 1.018.000 espectadores de su rival.

Qué ocurre en el nuevo capítulo

Tras descubrir de la manera más cruel que Sarp tiene una nueva familia, en el nuevo capítulo de este lunes Bahar pasa por uno de los días más difíciles de su vida, tras sufrir amenazas de Münir.

Arif y Enver estarán muy preocupados por todo lo sucedido y necesitarán asegurarse de que Bahar y los niños están bien. Ella, muy enfadada y preocupada por Nisan y Doruk, relatará a Ceyda y Arif todo lo sucedido en el hotel. En su casa ya nunca habrá secretos.

Mientras tanto, Sirin y Suat saborean, por el momento, el triunfo de su malvado plan. Piril también se siente aliviada, pero, en esta etapa, solo hay una cosa que no olvida: el gran amor de Sarp por Bahar. Y su marido, ¿sospechará algo de todo lo que está pasando?