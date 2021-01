Antena 3 alarga 'Mujer' sin previo aviso para emitir un capítulo completo

Noticias relacionadas El capítulo 43 de 'Mujer', en fotos

Antena 3 alargó anoche la emisión de Mujer por sorpresa y sin previo aviso para así poder emitir un capítulo completo de la ficción turca y competir durante más tiempo contra Love is in the air, la comedia romántica de Telecinco.

La cadena de Atresmedia había programado finalizar la emisión de un nuevo capítulo de su serie turca a las 00:50 horas para después emitir una reposición de uno de sus episodios anteriores.

Sin embargo, para sorpresa de sus fans, la serie se alargó hasta las 01:30 horas, lo que permitió a la cadena emitir un capítulo completo de la misma. Hay que recordar que Antena 3 parte los capítulos originales de 120 minutos en dos de 60 para no terminar muy tarde su emisión y así contar con más episodios.

No es, sin embargo, la primera vez que la cadena emite un capítulo completo de la serie sin avisar. Ya en diciembre, el canal alargó su emisión, en lo que se pensó que era un movimiento para poder emitir el esperado y promocionado reencuentro entre Bahar (Özge Özpirinçci) y Sarp (Caner Cindoruk) a finales del mes.

Esta estrategia para evitar la fuga de espectadores de Mujer a Love is in the air es uno de los resquicios con los que cuenta la ley de programación. Esta norma dicta que los operadores de televisión habrán de hacer pública su programación diaria con una antelación de, al menos, tres días respecto del día al que la citada programación se refiera.

Sin embargo, la ley no especifica que las cadenas de televisión tengan que aclarar la duración de sus programas si van incluidos dentro de un contenedor, como pueda ser Noche de emociones. De ahí que podamos ver un capítulo nuevo o repetido.

Finalmente, Mujer apenas perdió espectadores a pesar del fútbol al congregar a 2.261.000 espectadores y, al alargar su emisión hasta la 01:30 horas, consiguió mejorar su cuota (20,3%), su segundo máximo histórico.

Mientras, Love is in the air cayó a 934.000 espectadores, su peor dato histórico, pero batió su récord en cuota (12,3%) al alargar su emisión hasta las 02:15 horas.

La serie que cuenta la vida de Bahar finalizó anoche su capítulo 43 dejando a los espectadores en shock después de que el matón de Suat, Munir, le amenazara con hacer daño a sus hijos si no hace lo que le dice.